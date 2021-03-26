'Polisi çağırın' diyen çocuğu öldürdüler
|26 Mart 2021 10:24
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İstanbul Bayrampaşa'da 1 Şubat gecesi husumetli iki aile arasında çıkan kavgada ateşlenen silahla ölen Sinan Üstünalp (12) cinayetinde ikinci şüpheli Malatya'da yakalandı. Olay, iddialara göre şöyle yaşandı: Caddeden geçen Oktay C., kadınlara küfredince, darp edildi. Bölgeden ayrılan Oktay C., ilerleyen saatlerde arkadaşlarıyla birlikte tekrar geldi. Saldırganlar, araç içinden bir anda kurşun yağdırmaya başladı. 12 yaşındaki Sinan Üstünalp kaldırıldığı hastanede ölürken, iki amcası Aziz ve Ali de yaralandı. Kaçan saldırganlardan Oktay C. kısa sürede yakalanırken, M.T. ise kayıplara karıştı.
SİNAN, "POLİSİ ARAYALIM" DİYE BAĞIRMIŞ
Olayda yaralanan Aziz Üstünalp. "Sinan, 'Polisi arayalım, bunlar bizi öldürecek' diye bağırmış. Bu sırada onu hedef alarak ateş etmişler" dedi. Zanlılardan M.T. de saklandığı Malatya'daki akrabalarının evinde yakalandı.
Yunus Emre Kavak
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