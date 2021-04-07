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Başkentteki STK'lardan darbe imalı bildiriye tepki

Ankara'daki Sivil Toplum Kuruluşları bildiri yayımlayarak 104 emekli amirale tepki gösterdi.
 07 Nisan 2021 16:17
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Başkentteki STK'lardan darbe imalı bildiriye tepki

Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği, Tügva Ankara Temsilciliği ve Eğitime Destek Platformu Koordinatörlüğünde, Ankara'daki Sivil Toplum Kuruluşları Hacı Bayram-ı Veli Camii önünde toplanarak Montrö bildirisi yayınlayan 104 emekli amirale karşı devletin yanında olduklarını ve Milli İradeye kimsenin dokunamayacağı yönünde ortak basın açıklaması yaptılar.

''Bizler Vatan Nöbetimizin Başındayız: Hodri Meydan!'' mesajıyla basın açıklaması için bir araya gelen Anakara Sivil Toplum Kuruluşlarının Milli İradeye yönelik hadsiz söylemlerine karşı kenetlenmiş olması dikkat çekti.

Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Emin Yüceer 15 Temmuz Darbe girişimine değinerek; ''Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar!'' dedi.

Emin Yüceer; ''Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!'' ifadelerine yer verdi.

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları olarak her zaman bir aradayız ve her an vatan nöbetindeyiz diye konuşan Yüceer; ''Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahilf ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde "BİN gider BiR döneriz ama ZAFERLE döneriz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Basın açıklaması için bir araya gelen Önder Ankara, Tügva, Eğitime Destek Platformu, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Türgev, Kadem, Türkiye Diyanet Vakfı, Evrensel Hafızlar Derneği, Cihannüma, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Semerkand Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve Hayrat Vakfı konuya ilişkin ortak açıklamaya imza attılar.

Memurlar.Net
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