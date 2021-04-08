1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal Güvenlik Kurumu 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti

"(Fesih kısıtının 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller' başlıklı istisnaları) Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklikle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir"
 08 Nisan 2021 08:58
+Aa- Yazdır
Sosyal Güvenlik Kurumu 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fesih kısıtının istisnaları arasında bulunan "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" başlığındaki işten çıkarma sebeplerinin aynı kod ile SGK'ya bildiriminin belirsizliklere yol açması nedeniyle her biri için ayrı kodlar belirlendiğini bildirdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak için 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulamasının getirildiği, İş Kanunu'nda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayıldığı anımsatıldı.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içerdiği aktarılan açıklamada, bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin "29 no'lu kod" üzerinden yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir."

- "Kod-29' kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı" yönündeki iddialar

SGK'nın açıklamasında 16 Nisan 2020'den itibaren uygulanan "fesih kısıtını delmek amacıyla işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın 'Kod-29' kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı" yönünde iddialar bulunduğuna işaret edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Geçmiş dönem SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre; 2018'de 233 bin 430, 2019'da 194 bin 524, 2020'de 176 bin 662'dir. Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çocuk işçiliği yüzde 15'ten yüzde 4,4'e düşürüldü
06 Nisan 2021 13:30		 'Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak'
05 Nisan 2021 10:44
Ücretsiz izindeki garsona 1.500 TL
03 Nisan 2021 08:56		 Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
02 Nisan 2021 11:45
15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere verilen destek 500 TL artırıldı
02 Nisan 2021 09:43		 Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
01 Nisan 2021 12:29
Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak
31 Mart 2021 12:36		 Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 70 bin kız çocuğu desteklendi
30 Mart 2021 12:01
Kısa çalışma bitse de işverene destekler sürecek
29 Mart 2021 07:23		 2021 yılı itibariyle kaplıca tedavi masrafları karşılanan 280 işletme
27 Mart 2021 18:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - Aksaray'da FETÖ'den yakalanan eski komiser yardımcısı tutuklandı11:02 - Bilim Kurulu toplanıyor; gündemde Ramazan ayı önlemleri var11:01 - Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 14 gözaltı10:59 - Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı10:59 - Başkentte halk ekmek ramazan ayında 1 liradan satılacak10:49 - Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:48 - İstanbul'da kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor10:48 - Altının gram fiyatı 458 lira seviyesinden işlem görüyor10:45 - Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek10:43 - Lüks site yönetiminden vatandaşlara 'olayı basına taşıdınız' cezası10:40 - Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı10:37 - Türksat, 'Kariyer Söyleşileri'ni youtube kanalı üzerinden yapacak
10:29 - Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı10:28 - Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı10:25 - İkra Nur Tirsi'nin amca ve halası hakkında iddianame hazırlandı10:25 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüsün bulaşma süresini açıkladı10:25 - İzmir'de kamyonetle tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
10:19 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma mı geliyor?
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
Komisyonda kabul edildi: Ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL destek
Öğretmenlerin sadece yüzde 10'u aşılandı
Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Manisa'da 4 gencin intiharında çarpıcı ifade!
Gelin kaynana canciğer oldular
Danıştay'dan TSK'da başörtülü personele vize
Soru hırsızı FETÖ bir de mülakat provası yapmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tiyatro 1
filtre kahve 1
netflix 2
asteroid 1
televizyon izlemek 4
metamfetamin 1
asude 1
zevkler ve renkler tartışılmaz 4
Geçen hafta ne atlattık 1
etimesgut 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
OECD Daimi Temsilciliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı sözleşmeli 5 uzman personel alacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam