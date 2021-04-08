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Akıllı telefon harcamaları son bir yılda yüzde 50 arttı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği, 2020 yılında 10 milyon 500 bin adet akıllı telefon satışı gerçekleştiğini ve akıllı telefonlar için yapılan ortalama ödemenin bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 arttığını açıkladı
 08 Nisan 2021 11:08
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Akıllı telefon harcamaları son bir yılda yüzde 50 arttı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), 2020 yılında toplam 10 milyon 500 bin adet akıllı telefon satışı gerçekleştiğini ve akıllı telefonlar için yapılan ortalama ödemenin bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artarak 3 bin 600 liraya ulaştığını açıkladı.

Akıllı telefonların artan maliyeti, koruyucu kılıflar başta olmak üzere telefon aksesuarlarının kullanımını da yaygınlaştırdı.

"Akıllı telefon kullanıcılarının oranı yüzde 97,2 oldu"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Deercase Turkey Pazarlama ve İletişim Direktörü Özlem Topaloğlu Özdemir, "Güncel araştırmalara göre Türkiye'de cep telefonu kullanıcılarının sayısı son bir yılda 2 milyon kişi artarak 76,89 milyona ulaştı, akıllı telefon kullanıcılarının oranı ise yüzde 97,2 oldu. Özellikle pandemiyle birlikte hız kazanan dijitalleşme rüzgarı eğitimden iş hayatına kadar pek çok alanda akıllı telefonlara olan ihtiyacı artırdı. Bu durum, kullanıcıları da daha donanımlı ve üst segment telefonlara yönlendirdi. Ancak döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen yüksek fiyatların sabit kalması, kullanıcıların satın aldıkları cihazların herhangi bir zarar görmemesi ve tamir gibi yüklü ek masraflara neden olmaması adına aldığı önlemleri artırdı. Bunların başında ise koruyucu kılıf kullanımı geldi" dedi.

"Akıllı telefonlar artık her anımıza eşlik eden birer arkadaş gibiler"

Telefon kılıfı ve teknoloji aksesuarlarındaki talep artışının farklı ihtiyaçları beraberinde getirdiğini söyleyen Özdemir "Akıllı telefonlar artık her anımıza eşlik eden birer arkadaş, hatta sırdaş gibiler. Bu da kullanıcıların gözünde cihazları kişiselleştiriyor. Hal böyle olunca telefon kılıflarının tek amacı cihazı korumak değil, kullanıcısının tarzını yansıtmak da oluyor. Telefon kılıfı ve teknoloji aksesuarı tasarlayan yerli e-ticaret şirketi olarak bizler de renkli silikon, Simli Sulu, Glossy, Şeffaf, Arty Case, Neon gibi 6 farklı materyalde binlerce tasarım sunuyoruz. Kullanıcıların kendilerine, sevdiklerine veya evcil hayvanlarına ait fotoğrafların yer aldığı kişiselleştirilmiş kılıf taleplerini ise sanal ortamda oluşturduğumuz kişisel atölye deneyimiyle karşılıyoruz" diye konuştu.
TRT
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