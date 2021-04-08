Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
|08 Nisan 2021 11:01
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında iş insanı, avukat, ihraç edilenler ve aktif kamu görevlilerinin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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