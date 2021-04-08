1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi

Sakarya'da yakalanan Ürdün uyruklu DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ülkesine iadesini istedi.
 08 Nisan 2021 16:20
+Aa- Yazdır
Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi

Ocak ayında Sakarya'da yakalanan Ürdün uyruklu DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı A.Z.A.A.D. için hazırlanan 24 sayfalık iddianame, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine bugün başlandı. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk kez hakim karşısına çıkan sanık, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, baro tarafından görevlendirilen avukat ile tercüman hazır bulundu.

"Türkiye'de herhangi bir suç işlemediğim için kendi ülkem olan Ürdün'e teslim edilmek istiyorum"

Duruşmada tercüman aracılığıyla konuşan sanık A.Z.A.A.D., "Ben iddianameyi aldım, suçlamaları biliyorum. Ben bu dosyada beni savunması için devlet tarafından görevlendirilen avukatı kabul etmiyorum. Şu anda duruşma salonunda görevlendirilmiş bir avukat olduğunu söylediniz. Ancak avukat ile yüz yüze görüşmedim, avukat ile yüz yüze görüşmek, derdimi anlatmak istiyorum. Bu şekilde uzaktan sağlıklı bir savunma yapmam mümkün olmayacaktır. Bu açıdan savunma yapmak için kendi avukatımı istiyorum. Ben devletin görevlendirdiği avukat istemiyorum. Özel avukatım vardır, ismi ve iletişim bilgileri koğuşumda mevcuttur. Yaklaşık 1 hafta sonra savunma yapmak için vekaletname sunacaktır. Ben, söz konusu avukata bu zamana kadar vekalet vermedim. Cezaevi idaresi bana ulaşma imkanı verirse ben avukatıma ulaşıp benim adıma savunma yapmasını sağlayabilirim. Ayrıca Türkiye'de herhangi bir suç işlemediğim için kendi ülkem olan Ürdün'e teslim edilmek istiyorum" dedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın kendini vekaletnameyle savundurmak üzere beyanda bulunduğu avukatla görüşüp, avukatın vekaletname vermesi için diğer duruşma gününe kadar süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 27 Mayıs tarihine erteledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün Bank Asya'yı ayakta tutmak için başvurduğu yöntemler iddianamede
08 Nisan 2021 14:25		 Antalya'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
08 Nisan 2021 13:57
Eren-10 Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 10'a yükseldi
08 Nisan 2021 13:53		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
08 Nisan 2021 13:42
Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
08 Nisan 2021 12:06		 Antalya'da FETÖ sanığı eski vali yardımcısına hapis cezası
08 Nisan 2021 11:49
Emekli hakime FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
08 Nisan 2021 11:33		 Çanakkale'de 3 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı
08 Nisan 2021 11:19
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ'lı toplam 9 kişi yakalandı
08 Nisan 2021 11:17		 Aksaray'da FETÖ'den yakalanan eski komiser yardımcısı tutuklandı
08 Nisan 2021 11:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:19 - AÖF online sınav takvimi yayımlandı17:13 - Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor17:12 - Deniz canlıları müzesi yıkıldı, mumyalanmış balıklar açıkta kaldı17:09 - ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 560 bine dayandı17:03 - Türk futbolunun efsane takımı amatöre düştü16:56 - Emekli amirallerin gözaltı süresinin uzatılması talebi
16:47 - Nişana katılan 100 kişi korona oldu, 75 ev karantinada16:44 - Mahkemenin müebbet verdiği sanığa istinaftan beraat kararı16:39 - Antalya'da sağlık memuru kansere yenik düştü16:33 - JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı tutuklandı16:23 - Mersin'deki kazada yaralanan asker şehit oldu16:20 - Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi
16:07 - Vali uyardı: Vaka sayılarımız çok hızlı yükseliyor16:01 - Balkanlar üzerinden gelen kar ile Trakya beyaza büründü15:59 - Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli15:56 - İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM'de trafik kazasında yaralandı15:49 - Türk SİHA'ları Alman ordusunda şok etkisi yarattı
15:38 - Güvenlik soruşturması kanun teklifinin TBMM'den geçen son hali
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma mı geliyor?
Görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'dan açıklama
Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplanıyor
Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli
Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
Piyasalar TCMB faiz kararına odaklanlandı
Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' paylaşımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitabımda yazmaz 1
kadıköy süreyya sineması 2
Bugün olanlar 2
skala 1
gelmiş geçmiş en iyi bilgisayar oyunu 7
TDK ve TDD öneri farkları 1
ketojenik beslenme 2
marj 1
daralmak 2
humus 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
OECD Daimi Temsilciliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı sözleşmeli 5 uzman personel alacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam