Türk futbolunun efsane takımı amatöre düştü
Süper Lig'de 6 sezon yer alan, Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Holosko, Uğur İnceman gibi oyuncuları parlatarak Türk futboluna kazandıran Manisaspor, içine düştüğü mali sıkıntıların ardından 3. Lig'in bitimine 4 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşti.
|08 Nisan 2021 17:03
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Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran ve Süper Lig'de 6 sezon yer aldıktan sonra içine düştüğü mali sıkıntılar, yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den, 3. Lig'e kadar düşen Manisaspor, Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. Hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Çankaya Futbol kulübüne yenilerek tarihinde ilk kez amatör lige düştü.
Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan genç futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.
2019-20 sezonunda da 3. Lig'den Amatör Lige düşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmenin kaldırılması kararıyla ligde kalmıştı.
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