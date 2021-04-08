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Vaka sayısı 56 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.
 08 Nisan 2021 21:30
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Vaka sayısı 56 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 8 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.316 olarak açıklandı.

Test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.
Memurlar.Net
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