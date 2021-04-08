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Prof. Dr. Seyfeli: Pandemide kalp krizi geçirme oranı arttı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kalp hastalarının rutin kontrollerini mutlaka yaptırması gerektiğini belirterek, "Özellikle kalp rahatsızlığına bağlı riskler 40 yaşından sonra artmaktadır. Pandemi döneminde hareketsizlik ve stresi işin içine kattığımızda kalp krizi geçirme oranının arttığını söyleyebiliriz" dedi.
 08 Nisan 2021 19:29
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Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, 8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalığının Türkiye'de de ölümlerin birinci nedeni olduğunu bildirdi. Dünyada her yıl 18 milyon insanın kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybetttiğini belirten Seyfeli, "Bu rakam çok yüksek bir rakamdır. Öyle ki, 2'nci dünya savaşındaki 5 yılda ölen asker sayısına eşittir. Yıllık bazda değerlendirdiğimizde 1 yılda ölen asker sayısından 4-5 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef ülkemizde Avrupa ülkeleri arasında kalp sağlığı bakımından olumsuz bir tablo karşımız çıkmaktadır. Ülkemizde her yıl 150 ile 200 bin insanımızı kalp damar hastalığından kaybetmekteyiz" dedi.

'HASTANEYE BAŞVURMALI'

Pandemi döneminde kalp hastalarının, koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye başvurmadıklarını belirten Seyfeli, "Pandemi döneminde hastaların mutlaka kalp kontrollerini yaptırmaları gerekir. İlaçlarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Özellikle kalp rahatsızlığına bağlı riskler 40 yaşından sonra artmaktadır. Tansiyon, obezite, şeker hastalığı olan ve sigara içen kişiler kalp hastalığı riskli kişiler grubuna girer. Pandemi döneminde hareketsizliği ve stresi de işin içine kattığımızda kalp krizi geçirme oranının arttığını söyleyebiliriz. Hastaların dengeli ve düzenli beslenmesi, bol sıvı tüketmesi, vitaminlerden zengin gıdalar alması çok önemlidir" diye konuştu.

'ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR'

Prof. Dr. Seyfeli, pandemi döneminde hastaların kalp muayenelerini aksatmamaları gerektiğini belirterek, "Kişilerin sağlam kalpleri olduğu zaman pandemiden en az şekilde etkileneceklerdir. Yoğun bakıma yattıklarında kalp sağlıklarında bir sorun yoksa süreci daha sıkıntısız atlatabilirler. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, soğuk terleme gibi kalp krizi bulguları olan hastaların hastaneye başvurmamaları durumunda hem tedaviden yoksun kalacaklar hem de daha fazla ölüm riski ile karşı karşıya kalacaklar. Erken müdahale hayat kurtarır ve mutlaka kalp hastalarımız 6 ayda bir kontrollerini yaptırmayı ihmal etmelidir" ifadelerini kullandı.
DHA
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