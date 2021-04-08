Erdoğan, şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti
Erdoğan, "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi.
|08 Nisan 2021 20:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz'ın yanı sıra "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenler de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
Erdoğan, yarışmada dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
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