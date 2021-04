Fırsatçı hortladı

Ramazana girmeden fiyatlarda yaşanan artışlar yine spekülatif faaliyetlerin başladığını gösterdi. Birçok kesimden "ramazan fırsatçılığı yapılmasın" sesleri yükseliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar "Ramazan öncesinde üretici ve market fiyat farkı 8 kata kadar ulaşmıştır. Bir önceki ay üretici market fiyat farkı ise yaklaşık 5 kata çıkmıştı. Üreticilerimiz ürününü düşük fiyata satarken vatandaş pahalıya tüketmektedir. Ramazan, bu yıl da koronavirüs sürecinde idrak edilecek. Bu nedenle bütün kesimler sağduyulu davranmalı, halkımızın ekmeği ile oynamak isteyen spekülatörlere fırsat verilmemelidir" diye konuştu. Şemsi Bayraktar, 30 Mart-7 Nisan arasında geçen 8 günlük süreçte değerlendirilen ramazan öncesi market fiyatlarına göre; 3 üründe değişimi görülmediğini, 12 üründe azalma, 25 üründe ise fiyat artışı olduğunu bildirdi. Bayraktar "Tüm kesimler sorumlu davranmalı, artan talep suistimal edilmemeli, ramazan fırsatçılığı yapılmamalı, tedbirler zamanında alınmalıdır. Ay sonundan bu güne markette yeşil soğan, kuru fasulye ve yeşil mercimek fiyatında bir değişim meydana gelmedi. En fazla fiyat artışı yüzde 25 ile karnabaharda yaşandı. Onu yüzde 13 ile Antep fıstığı, yüzde 12,5 ile kuru üzüm, yüzde 6,3 ile nohut, yüzde 6 ile sivri biber, yüzde 5,7 ile incir, yüzde 5,6 ile pırasa, yüzde 5,2 ile patates, yüzde 5,1 ile pirinç, yüzde 4,6 ile domates, yüzde 3,6 ile kuru soğan takip etti. Fiyat düşüşü en fazla yüzde 5,5 ile mısır özü yağında yaşanmıştır. Onu yüzde 3,9 ile patlıcan, yüzde 3,6 ile maydanoz, yüzde 2,5 ile salatalık, yüzde 1,5 ile elma izledi" dedi.

PAHALI VE BOZUK GIDAYI İHBAR EDİN

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince ramazanda 81 ilde gıda denetimleri yoğunlaştırılacak. Özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri kontrollerine ağırlık verilecek. Ramazan kolilerindeki gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri de kontrol edilecek. 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 357 bin denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda gıda işletmelerine toplam 2 bin 536 yasal işlem ve 23,9 milyon TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların da her türlü ihbar ve şikayetlerini ALO 174 gıda hattına veya 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp hattına bildirebileceği kaydedildi.