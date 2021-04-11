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Mısır, o gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak

Mısır, geçen ay Süveyş Kanalı'nda yaptığı kaza sonucu 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek alıkonulacağını duyurdu.
 11 Nisan 2021 15:25
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Mısır, o gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır'ın "ON" kanalına yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda kaza yapan konteyner gemisinin sefer veri kayıt cihazını (VDR) deşifre etme işleminin tamamlandığını belirtti.

Kazanın sebebinin teknik arıza olabileceğini söyleyen Rabi, geminin sahiplerinin kanalın uğradığı zararı tazmin etmeyi reddetmesi halinde konunun yargıya taşınacağını ve yol açtığı zarar tazmin edilene kadar göller bölgesine çekilen geminin alıkonulacağını ifade etti.

Rabi, tazminat istemi için kaza sonrası Süveyş Kanalı'nın uğradığı zararın net olarak belirlenmesine çalışıldığını, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir zararın söz konusu olduğunu kaydetti.

Kazadan sonra günlerce kanalda beklemek zorunda kalan gemilere bazı tazminatlar verilmesiyle ilgili meseleler üzerinde düşünüldüğünü belirten Rabi, Süveyş Kanalı'nın güvenli bir geçiş kanalı olduğunu, silahlı kuvvetlerin kanalın emniyeti için daima çalıştığını kaydetti.

- Kaza nedeniyle deniz trafiği durmuştu

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG ve pek çok ürün sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
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