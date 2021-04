Mısır, o gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak

Mısır, geçen ay Süveyş Kanalı'nda yaptığı kaza sonucu 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek alıkonulacağını duyurdu.

