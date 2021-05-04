Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
Erzincan'da birçok kuş ve bitki türünü barındıran Ekşisu Sazlığı'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale edemezken, gökyüzüne yükselen alevler büyük bir alanda etkili oluyor
|04 Mayıs 2021 08:12
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Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire alanı yanında bulunan ve çok sayıda kuş ile bitki türünü barındıran sazlıkta henüz bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılarak büyük bir alanı alevler içerisinde bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlık çok sayıda ekip ve itfaiye görevlisi bölgede hazır bekletilirken, alanın bataklık olması nedeniyle alevlere müdahale edilemiyor.
Yaklaşık 8 bin 736 hektar alana sahip 7 memeli, 5 sürüngen, toplam 90 kuş ile 258 bitki türünü bünyesinde barındıran sazlıkta çıkan yangın devam ediyor.
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