Giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı
Üsküdar'da giysi toplama kutusuna giren kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
|04 Mayıs 2021 08:31
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Olay, saat 22:40 sıralarında Üsküdar, Harem İskelesi Caddesi'nde gerçekleşti.
İddiaya göre giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ismi öğrenilemeyen kişi tekrar çıkamadı. Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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