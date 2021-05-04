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Sivas, Kayseri ve Yozgat için sağanak ve dolu uyarısı

Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak, yer yer dolu bekleniyor.
 04 Mayıs 2021 14:22
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Sivas, Kayseri ve Yozgat için sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşama kadar Sivas'ın geneli ile Kayseri ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu görülecek.

Meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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