Diyarbakır'da tam kapanma sürecinde 41 bin 548 kişiye nakdi destek yapılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan itibarıyla başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlara destekler aralıksız sürdürülüyor.

Salgının olumsuz ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla ilk günden başlatılan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP), Biz Bize Yeteriz gibi destek projelerinin ardından "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" hayata geçirildi.

Diyarbakır'da 17 ilçede toplam 41 bin 548 vatandaşın yararlanacağı program kapsamında 45 milyon 702 bin 800 liralık destek yarından itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve başvuruya gerek olmaksızın gerçekleştirilecek.

Yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Bir önceki Sosyal Destek Programına e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilmiş 41 bin 548 haneye, hane başı 1100 lira tutarında program kapsamında ödeme gerçekleştirilecek.

Program hak sahipliği durumu, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebilecek.

Destek ödemeleri, daha önce sosyal yardımlar için yapılan e-Devlet başvurularında banka hesap bilgileri bulunan vatandaşların hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların PTT kartlarına yatırılacak.

Banka hesabı olmayan ve PTT kart kullanmayanlara ödemeleri, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 5-10 Mayıs'ta konutlarında teslim edecek.

Vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım bankaları ve 28'i ilçelerde olmak üzere il genelindeki 48 PTT bankamatiğinden desteklerini alabilecek.

Kentte daha önce faz yardımları, salgın yardım programı, diğer kuruluş yardımları, Biz Bize Yeteriz Türkiyem 1-2 programları kapsamında 238 bin 468 kişiye 238 milyon 468 bin lira yardım yapılmıştı.