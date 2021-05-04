Bakan Selçuk, 20'li yaşlar akımına böyle katıldı, takipçilerini gülümsetti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'a damgasını vuran "#20liyaşlarchallenge" akımına katıldı. Esprili bir paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, gençlik fotoğrafı yerine ünlü Hollywood oyuncusu Marlon Brando'nun gençlik fotoğrafını koydu.
|04 Mayıs 2021 23:03
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #20liyaşlarchallenge akımına katılmak için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" notunu düştü.
Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaştı
Selçuk'un 'Kendi fotoğrafım' diye paylaştığı fotoğraf Marlon Brando'ya ait çıktı. Selçuk'un esprili paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
VARANK: KLONLAMA TEKNOLOJİSİNİN KEŞFEDİLMİŞ OLMASI BÜYÜK BAŞARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bakan Selçuk'un paylaşımını alıntılayarak, "Hocam, siz 20'li yaşlardayken klonlama teknolojisinin keşfedilmiş olması büyük başarı" dedi.
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