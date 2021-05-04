İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü görevden alındı
|04 Mayıs 2021 23:59
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İBB tarafından satın alınan fayton atlarının kaybolduğu ortaya çıkmıştı.
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB Meclisi'nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" demişti.
İBB bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün öldüğü, 115'inin de belediye bünyesinde bakımının devam ettiğini duyurmuştu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi, atların akıbetine ilişkin yeterli kanıtları kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Tüm bu tartışmaların üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü görevden alındı
İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Nuri Coşkun görevinden alındı.
Müdürlüğün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında 16.04.2021 tarihinde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak göreve başlayan Fevzi Karaağaç, evli ve iki çocuk babasıdır" ifadeleri yer aldı.
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