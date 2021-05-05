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Bakan Koca: Üçüncü doz yerli aşı ile yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye nüfusunun üç katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını, eylül ayından itibaren de yerli aşının devreye gireceğini söyledi. Koca, ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen "üçüncü doz" yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılacağını açıkladı
 05 Mayıs 2021 07:12
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Bakan Koca: Üçüncü doz yerli aşı ile yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Edirne programı sırasında sohbet etme imkanı buldum. Sohbette kamuoyunun merak ettiği ve tartıştığı konuları konuştuk. İşte Bakan Koca'nın gündeme ilişkin değerlendirmeleri...

HEDEF 1000'İN ALTINDA VAKA

Okul öncesi dönemde; 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız diye düşünüyorum. Okullar açılmadan önce vakaların 1000'in altına düştüğünü görmeliyiz.

EYLÜL-EKİM'DE KULLANIMDA OLACAK

Yerli aşıda Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısında Faz-2 çalışmaları sırasında gönüllülerin aşılanma aşaması bitti. Faz-2 değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına geçmek üzere. Zannediyorum bir iki hafta içerisinde Faz-3'e geçilmiş olur. Beklendiği gibi olursa, Faz-3 aşamasından sonra üretim ile birlikte eylül-ekim ayında kullanıma geçeceğimizi düşünüyoruz.

7 AŞI ÇALIŞMASINI ÖNEMSİYORUZ

Bunun dışında bir tanesi Ankara Şehir Hastanesi'nde olmak üzere Faz-1 safhasında olan iki tane inaktif aşımız var. Virüs benzeri parçacık temelli aşının ise Onkoloji Hastanemizde Faz-1 aşaması devam ediyor. Gönüllülerin ilk aşıları yapıldı. İkinci aşıları önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. Bunlarla beraber, önemsediğimiz toplam 7 aşı projesi var. Ankara Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı adenovirüs temelli aşı da önümüzdeki bir iki hafta içinde Faz-1 çalışmasına başlayacak.

6 AY SONRA HATIRLATMA DOZU

Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceği bir Türkiye olabileceğini söyleyebilirim. En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini.

Partizanca muhalefet kimseye şifa olmaz

Bakan Koca, koronavirüse karşı ilaç çalışmalarını şöyle anlattı: "Dünyada ilaç konusunda da epey bir çalışma var. Türkiye'de de benzer çalışmalar var. Şu an somut, doğrudan virüse etkili bir ilaç daha geliştirilebilmiş değil. Ama Faz-3 aşamasına gelen etkili olduğu iddia edilen ve ara sonuçlarıyla da etkili olduğu söylenen bir takım ilaçlar var. Yıl sonuna kadar ilaç konusunda önemli bir aşama kaydedileceği kanaatindeyim."

Sinovac'ın etkisi görüldü

Sinovac aşısı ile ilgili bilgi veren Koca, şunları söyledi: Biz, Çin aşısının etkinliğini Hacettepe Üniversitesi'nin 25 merkezde 10 bin 200 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmayla dünyaya duyurduk. Bağımsız bir kurul tarafından bu değerlendirme yapıldı. Oradaki etkinliği %83,5 olarak açıklandı. Ayrıca biz de iki üç hafta içinde, milyonlarca vatandaşımıza uyguladığımız aşının sonuçlarını açıklamış olacağız. Kasım-aralık döneminde yaşanan pikte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı dikkate alındığında, aşının bu dönemde yaşadığımız pikte sağlık çalışanlarımızın üzerindeki koruyucu etkisini daha net görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki payı, beş kat düştü. Hastaneye yatanlar içindeki payı da yaklaşık 4 kat azaldı. Aşı sonrası özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, toplam vaka içindeki payı yüzde 17'lerden yüzde 7 küsura indi.

İlaçlarda sonuçlar etkili

Bakan Koca, koronavirüse karşı ilaç çalışmalarını şöyle anlattı: "Dünyada ilaç konusunda da epey bir çalışma var. Türkiye'de de benzer çalışmalar var. Şu an somut, doğrudan virüse etkili bir ilaç daha geliştirilebilmiş değil. Ama Faz-3 aşamasına gelen etkili olduğu iddia edilen ve ara sonuçlarıyla da etkili olduğu söylenen bir takım ilaçlar var. Yıl sonuna kadar ilaç konusunda önemli bir aşama kaydedileceği kanaatindeyim."

Nüfusun 3 katı için aşı sözleşmemiz var

Bakan Koca aşı tedariki ile ilgili olarak şunları söyledi:

Şu an nüfusumuzun 3 katı kadar sözleşmeye bağlı aşı var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik. Sputnik'in tedarik planlı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Ayrıca 90 milyonu da BioNTtech olmak üzere toplam 240 milyon. Yani nüfusumuzun 3 katı kadar doz ile ilgili yapılmış sözleşmelerimiz var.

OLUMLU GELİŞME BEKLİYORUZ

Bu sözleşmelerde tarih sınırlaması var. Sputnik 6 ay içinde tedarik edilmek üzere 50 milyon doz için sözleşme yapıldı. Daha önce defalarca ifade ettiğim gibi, Sinovac için ilk 50 milyon dozu şubat sonu, ikinci 50 milyon dozu ise nisan sonu teslim edilmek üzere sözleşme yapılmıştı. Yani nisan sonu itibari ile 100 milyon doz Sinovac aşısı sözleşme gereği geliyor olmalıydı, gelmedi. Özellikle Çin, aşıyı öncelikle kendi vatandaşlarına kullanmak istedi. Fabrikalarındaki üretim devam ediyor, şirket ile o anlamda bir sorun yok, sözleşmede de bu anlamda bir sıkıntı yok. Son bir hafta-on gün içerisinde olumlu gelişmelerle önümüzdeki bir iki hafta içerisinde yeniden akışın devam edeceğini bekliyoruz.

BİONTECH'TE HEDEF 90 MİLYON

BioNTech şu ana kadar 5 milyon geldi. Mayıs ayında 1 milyon daha asgari gelmiş olacak. Haziran ayında 30 milyon ki Uğur Hoca bu konuda son derece gayret gösteriyor, Türkiye'ye daha fazla aşıyı vermek için olağanüstü çaba içinde. Temmuz-ağustos için de bu takvimi netleştirip toplamı 90 milyon olacak şekilde tedarik için çaba harcanıyor. Ama biz, mayıs-haziran ve diğer aylarda daha da arttırabilme çabası içinde olan Uğur Hocaya biraz daha bunu arttırın diye talepte bulunuyoruz.

TESLİM EDİLDİĞİNDE ÖDENİYOR

Kimisi "Parası ödenmiyor" diyor. Sözleşme gereği bize mal teslim edildiğinde parası da ödeniyor. Bu anlamda hiçbir sorun yok, sözleşme de böyle. Bu konu çok istismar ediliyor, teslim edilip de parası ödenmeyen aşı mı var?

Şehirlerin röntgeni çekiliyor

Sağlık Bakanı Koca ile sohbetin ardından Edirne'deki çalışmaları da gözlemleme fırsatı buldum. Bakan Koca, ziyaret ettiği illerde tüm tarafları bir araya getirerek, adeta şehrin röntgenini çekiyor. Toplantılara yereldeki sağlık birimlerinin müdürleri, hastanelerin başhekimleri, tıp fakültesi olan üniversitelerin rektör ve üniversite hastanesinin başhekimleri katılıyor. Toplantılar sırasında bakan Koca'ya en az bir bakan yardımcısı ve ilgili genel müdürler eşlik ediyor. Koca'nın hassasiyet gösterdiği bir başka konu ise yerel yöneticilerin ve siyasetçilerin de bu toplantılara katılımını sağlamak. Önceki gün Edirne'deki toplantıya CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan ve MHP İl Başkanı'nın katılması bu anlamda dikkat çekiciydi.

Hüseyin Likoğlu
Yeni Şafak
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