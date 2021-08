Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?

Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın haberine göre: İkisi de branşlarında ilk olimpiyat altın madalyasını getirdiler ülkemize...

Boksta ilk altın madalyayı Busenaz Sürmeneli aldı. Okçulukta tarihimizde ilk madalyayı ve altın olarak Mete Gazoz aldı. Tebrik ediyor, alınlarından öpüyoruz. Gümüş ve bronz madalya kazanan sporcularımızı da tebrik ediyoruz... Toplamda en fazla madalya aldığımız olimpiyat oyunları oldu bu yıl. 1948 Londra olimpiyatlarındaki 12 madalya rekoru, 73 yıl sonra 13 madalya ile kırılmış oldu.

Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek



YÖNETMELİKLE BELİRLENİYOR

Peki başarılı sporcu gençlerimizi devlet nasıl ödüllendirecek? Yalnız altın madalya alan birincilerimiz değil, gümüş ve bronz madalya alan sporcularımız da, altın karşılığı ödüllendiriliyor. Olimpiyat şampiyonuna 1.000 adet, olimpiyat ikincisine 600 adet, olimpiyat üçüncüsüne 300 adet Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirasına kadar ödül veriliyor. Ödüllendirme kriterlerinin ayrıntısı yönetmelikte (Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik) belirlenmiş durumda. Olimpiyat madalyası alanlar için belirlenen kriterler yönetmeliğin 5.nci maddesinde yer alıyor. Ödüller ise şöyle:

Takım sporlarında: Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının takım sporlarında; takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet, ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet, takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 150 adet, Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebileceği öngörülüyor.



Dünya şampiyonlarında: Dünya şampiyonlarında; birinci olan sporcuya en fazla 500 adet, ikinci olan sporcuya en fazla 300 adet, üçüncü olan sporcuya en fazla 150 adet, Cumhuriyet Altını karşılığı Türk lirası ödül verilebilir. Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinin takım sporlarında; takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 250 adet, ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 150 adet, üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet. Cumhuriyet Altını karşılığı Türk lirası ödül verilebilir. (Yönetmelik, Md. 6)

Avrupa şampiyonalarında: Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda; birinci olan sporcuya en fazla 300 adet, ikinci olan sporcuya en fazla 150 adet, üçüncü olan sporcuya en fazla 75 adet, Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir. (Yönetmelik, Md. 7) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım müsabakalarında; takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 150 adet, ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet, üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 40 adet, Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

ÖDÜLLERİN VERGİSİ VAR MI?

Ödül alan başarılı sporcularımız sonradan "vergisi de var mı" şeklinde tereddüt edebilir. O sorunun da cevabını verelim. Olimpiyatlarda göğsümüzü kabartan sporcularımızın aldıkları ödüllerden dolayı gelir vergisi ödemeleri söz konusu değil. Gelir Vergisi Kanunu'nda 'ülke bakımından faydalı olan işler' vergiden istisna edilmiş durumda. (GVK Md. 29/1)