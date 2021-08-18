https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor

Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin kadın personeli, suların çekilmesiyle Ezine Çayı'nda yoğunlaştırılan arama çalışmalarına katılıyor.
18 Ağustos 2021 23:46
+Aa- Yazdır
Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen JAK ekibi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Suların çekildiği bölgede arama faaliyetleri Ezine Çayı'nda yoğunlaştırıldı.

Bir buçuk metreyi bulan suyun içindeki arama faaliyetlerine JAK'ın kadın personeli de katılıyor.

Jandarma Arama Kurtarma personelinden astsubay çavuş Mevlüde Erarslan, AA muhabirine, olayın ilk gerçekleştiği andan itibaren arama kurtarma çalışması yaptıklarını belirtti.

Sel bölgesinde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların olduğunu anlatan Erarslan, şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımızın tahliyesi için helikopter ve vinçlerimiz devreye girdi. Halkımız Jandarma Arama Kurtarma personelini görünce mutlu oldu. Biz kadın olarak burada çalışıp halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Arama kurtarma personeli olmaktan çok mutluyum. Herkesi buradan kurtarmak için canla başla mücadele ediyoruz."

Gece gündüz demeden arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Erarslan, "Türk kadını tarihin her döneminde kahramanlık göstermiştir. Biz de arama kurtarma personeli olarak burada halkımızın yardımına koşuyoruz. Halkımızın yanında onlara destek oluyoruz. Jandarma Arama Kurtarma personeli olarak Türk halkının daima yanındayız." diye konuştu.

Astsubay çavuş Kübranur Kazan da halkın yanında olmak, acılarını biraz olsun hafifletmek için arama kurtarma faaliyetlerine bütün ekip olarak var güçleriyle devam ettiklerini söyledi.

Kazan, "Bizim tarihimizde Nene Hatunlar, Fatma Bacılar var. Biz de onları örnek alarak elimizden geldiğince tüm gücümüzle kadın erkek demeden arama kurtarma faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Biz görevimiz gereği yardıma ihtiyacı olan her insanın yardımına koşuyoruz. Bizim görevimiz deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde, halkımızın ihtiyaç duyduğu her konuda onların yanında olmak. Gerektiği zaman gerektiği şekilde halkımızın yanındayız, her daim yardıma hazırız." ifadesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni İzmir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı
18 Ağustos 2021 22:55		 Yozgat'ta polis çift nikah törenine üniformayla katıldı
18 Ağustos 2021 21:43
Kadına uçan tekme attığı iddia edilen zabıta: Beni bir kareyle yargılamayın
18 Ağustos 2021 12:30		 Evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin izlerini silmek için çalışıyor
17 Ağustos 2021 23:27
Sağlıkçılar aşı olmayan hastaların pişmanlığına tanıklık ediyor
17 Ağustos 2021 22:57		 Bu Aile Sağlığı Merkezi'nde grev yapılmaktadır...!
16 Ağustos 2021 23:07
Herkes tatilde, onlar koronavirüs savaşında
16 Ağustos 2021 22:07		 Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği: İyi ki varsınız
16 Ağustos 2021 19:48
Yangın bölgelerinden dönen itfaiyecilere duygusal karşılama
14 Ağustos 2021 22:42		 Polisler avuç avuç kum atarak alevleri söndürmeye çalıştı
05 Ağustos 2021 17:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı00:04 - Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?00:03 - AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu00:01 - 19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - KPSS'de 4 doğru, 22 yanlış yaptı. DHBT puanı hesaplanmadı23:54 - İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
23:52 - Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi23:51 - Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var23:49 - Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor23:46 - Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor23:44 - Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette23:27 - Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
23:02 - İrem hemşire Afganistan'da mahsur kaldı22:55 - Yeni İzmir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı22:45 - Ertelenen kabine toplantısı ne zaman yapılacak?22:36 - Türkiye, Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor22:28 - Erdoğan: İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız
22:27 - 'Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?
AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu
İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı
19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çocukluğunu özlemek 3
kişisel gelişim forum 1
burka 2
norovirüs 1
bir dolaşıp gelmek 1
bulaşık yıkama algoritması 1
Bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarsınız 2
blog yazmak 1
Afgan kadın ve çocukları korumak 1
oldu mu şimdi yani söylemi 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MSB, sözleşmeli 338 personel alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 67 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 12 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam