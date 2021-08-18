Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor
|18 Ağustos 2021 23:46
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İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen JAK ekibi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Suların çekildiği bölgede arama faaliyetleri Ezine Çayı'nda yoğunlaştırıldı.
Bir buçuk metreyi bulan suyun içindeki arama faaliyetlerine JAK'ın kadın personeli de katılıyor.
Jandarma Arama Kurtarma personelinden astsubay çavuş Mevlüde Erarslan, AA muhabirine, olayın ilk gerçekleştiği andan itibaren arama kurtarma çalışması yaptıklarını belirtti.
Sel bölgesinde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların olduğunu anlatan Erarslan, şunları dile getirdi:
"Vatandaşlarımızın tahliyesi için helikopter ve vinçlerimiz devreye girdi. Halkımız Jandarma Arama Kurtarma personelini görünce mutlu oldu. Biz kadın olarak burada çalışıp halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Arama kurtarma personeli olmaktan çok mutluyum. Herkesi buradan kurtarmak için canla başla mücadele ediyoruz."
Gece gündüz demeden arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Erarslan, "Türk kadını tarihin her döneminde kahramanlık göstermiştir. Biz de arama kurtarma personeli olarak burada halkımızın yardımına koşuyoruz. Halkımızın yanında onlara destek oluyoruz. Jandarma Arama Kurtarma personeli olarak Türk halkının daima yanındayız." diye konuştu.
Astsubay çavuş Kübranur Kazan da halkın yanında olmak, acılarını biraz olsun hafifletmek için arama kurtarma faaliyetlerine bütün ekip olarak var güçleriyle devam ettiklerini söyledi.
Kazan, "Bizim tarihimizde Nene Hatunlar, Fatma Bacılar var. Biz de onları örnek alarak elimizden geldiğince tüm gücümüzle kadın erkek demeden arama kurtarma faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Biz görevimiz gereği yardıma ihtiyacı olan her insanın yardımına koşuyoruz. Bizim görevimiz deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde, halkımızın ihtiyaç duyduğu her konuda onların yanında olmak. Gerektiği zaman gerektiği şekilde halkımızın yanındayız, her daim yardıma hazırız." ifadesinde bulundu.
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