15 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan ziyareti çerçevesinde temaslarda bulunacak, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında ortak mutabakat imzalanacak.

(Tiflis)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, Mezopotamya İlkokulu açılışına katılacak, Şirinler Anaokulu ile Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.00/10.30/11.30/12.00/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı'na katılacak.

(İzmir/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı-Nallıhan yolu temel atma törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı sektör bilançoları ile temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü Logo Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını Vodafone Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç haftası A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maçla tamamlanacak.

2- TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesine Denizlispor-Adanaspor, Gençlerbirliği-Altınordu, Menemenspor-Manisa ve Bursaspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/Ankara/17.00/İzmir/Bursa/20.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü Lazio ile oynayacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.15/18.00)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda 16 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankurt ile yapacakları maça ilişkin Frankfurt Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasını statta yapacak.

(Frankfurt/19.30/20.00)

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