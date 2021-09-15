Sünnet için hazırlanan klasik otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İstanbul Zeytinburnu'nda, sahibinin, yeğeninin sünnet düğünü için hazırladığı klasik otomobil, yolda çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
|15 Eylül 2021 09:09
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Beylikdüzü'nde ikamet eden Ceyhun Şentürk, yeğeninin sünnet düğününde kullanmak için hazırladığı 07 L 1130 plakalı klasik otomobille Eskişehir'e doğru hareket etti.
D100 Karayolu Zeytinburnu mevkisine gelen Şentürk, otomobilin motor kısmından duman çıktığını gördü. Bunun üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Şentürk, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak, kısa sürede aracın her yerini alevler sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki sürücülerden yardım istediğini dile getiren Şentürk, kimsenin kendisine yardım etmediğini ileri sürdü.
Bu arada, yangın nedeniyle yolda oluşan yoğun trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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