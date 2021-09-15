Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım
Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, katıldığı televizyon programında "Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım" dedi
|15 Eylül 2021 09:27
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Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TvDen kanalında Gazeteci Emin Aydın'ın sunduğu Baş Başa progragramına konuk oldu.
Sarıgül, ilginç seçim vaadiyle akıllara Besim Tibuk'u getirdi.
''OFSAYTI KALDIRACAĞIZ''
Sarıgül, program sırasında seçim vaatlerinden bahsederken "Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım." dedi.
Aydın'ın ''Dünyada var.'' demesi üzerine Sarıgül, "Dünyadan da kaldıracağız." diye karşılık verdi.
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