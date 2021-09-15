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Anne kızlarını istismar eden babayı vurdu: Tutuksuz yargılansın kampanyası

İzmir'de öz babanın istismarı, anne Asya D.'nin kızının üzerine yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla ortaya çıktı. Anne boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı istismarcı babayı silahla vurarak ağır yaraladı. Asya D.'nin tutuksuz yargılanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.
15 Eylül 2021 10:39
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Anne kızlarını istismar eden babayı vurdu: Tutuksuz yargılansın kampanyası

İzmir'de Asya D. isimli kadın, iki kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla baba Serkan E.'yi silahla vurarak yaraladı.

Olay, 7 Eylül'de saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si erkek 4 çocuk babası işsiz Serkan E., iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı Ecem B.'ye (19) cinsel istismarda bulunmaya başladı.

4 yıl süren istismar olayı, Serkan E.'nin bir başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. Ecem B. durumu sonradan annesine anlattı. Ancak gerçek olabileceğini düşünmeyen anne Asya D., çocuğunu doktora götürdü.

Psikiyatri tedavisi gören ve ilaç kullanan Ecem B. bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı Sıla E.'ye istismarda bulunmaya başladı. Ecem B. ise eşi askere gidince ayrıldığı baba evine geri döndü.

Bir gün Sıla E., annesi Asya D.'ye olayı anlattı. Bunu duyan Ecem B. de kendi yaşadıklarını hatırlattı. Asya D. ses kayıt cihazı alarak kızı Sıla E.'nin üzerine yerleştirdi. Bir süre sonra tekrar eden istismar, kayıt cihazıyla kaydedildi.

AĞIR YARALANDI

Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi. Çıkan tartışmada Asya D. evde bulunan tabancayla Serkan E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan Serkan E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. ise, işlemleri sonrası sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Asya D.'nin avukatı Abdi Yaşar öncülüğünde sosyal medyada şüphelinin serbest kalması için #asyatutuksuzyargılansın başlığıyla kampanya başlatıldı. Öte yandan tedavisi süren Serkan E. hakkında, 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından, suç duyurusunda bulunuldu.

"KORKUDAN ANLATAMADIM"

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde olayın detayları da ortaya çıktı. Serkan E.'nin istismarda bulunduğu öne sürülen ilk çocuğu Ecem B.'nin ifadesinde, tacizin 9 yıl önce başladığını söyledi. 4 yıl süren taciz süresince babasının, olayı annesine anlatmaması için kardeşlerini öldürmekle tehdit ettiğini dile getiren Ecem B., "Korkudan bir şey an anlatamadım. 7 Eylül'de annem kaydı dinledi. Ses kayıtlarında kardeşim Sıla, 'git başımdan artık' diyordu. Ve yine kayıtlarda babamın kardeşimi taciz ettiği vardı" dedi.

"ÜÇÜNÜZ BENİM İSTEDİĞİMİ YAPACAKSINIZ"

Olayın ortaya çıkmasının ardından annesi ile babasının tartışmaya başlatığını anlatan Ecem B., şunları söyledi:

"Annem 'Bunu nasıl yaparsın' dedi. Babam ise 'Madem öğrendin kabulleneceksin. Büyük kızın eşinden boşanacak. Üçünüz benim istediğimi yapacaksınız' dedi. Bunun üzerine annem 'Karakola gideceğim' dedi. Ardından annemin 'Bırak saçımı' dediğini duydum. Sonrasında silah sesi duyuldu."

Anne Asya D. ise ses kayıt cihazını kanıt oluşturmak için kızının üzerine yerleştirdiğini söyledi. Kaydı dinledikten sonra Ecem B. ile Sıla E.'nin başına gelenlerin tesadüf olamayacağını anladığını anlatan Asya D. şunları söyledi:

"Ses kayıt cihazı aldım. Kızımın iç çamaşırının içine dikerek yerleştirdim. Eğer ki baban yine aynı şeyleri yaparsa tuşuna bas, çalıştır dedim. Böyle yapmamın nedeni, gerçekten böyle bir durum varsa polise giderek şikayetçi olma istediğimdendir. Ses kaydını yapmış ama utandığından hemen verememiş. Olay günü dinlediğim ses kaydında 'Ecem B ile yaşayamadığımı senle yaşadık. Neydik ne olduk' diyordu. Serkan, üçümüze bakarak. 'Madem öğrendin. O zaman üçünüz de kuma olursunuz, aynı anda ilişki yaşarız' dedi. Polise şikayet edeceğimi söyledim. Saçımı çekip beni fırlattı. Yere düştüm. Kalkınca aynanın önünde eşime ait silahı aldım. Ateşledim."

"DİNLEDİĞİNİZDE TÜYLERİNİZ DİKEN DİKEN OLUYOR"

Sıla E.'nin ifadesi ise 18 yaşıdan küçük olduğu için Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alındı.

Konuyla ilgili konuşan Asya D. ve Sıla E.'nin avukatı Abdi Yaşar, Serkan E.'nin çocuğunu fırsat bulduğu her yerde istismar ettiğini belirtip, "Bu çocuk yaşadıkları sonrası içine kapandı. Arkadaşlarıyla oturamıyor, yemek yiyemiyor. İstismarın yer aldığı ses kaydını dinlediğinizde insan olarak tüyleriniz diken diken oluyor, yüreğiniz yanıyor. Arabada, kızı zorla öpmeye çalışıyor. Çocuğa söylediği sözler var. Yaklaşık 20 saatlik ses kaydı mevcut. Artık toplum olarak bunları kaldırabilecek gücümüz ve enerjimiz kalmadı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ARKAMIZDA OLACAĞINI BİLİYORUZ"

Olayı öğrenen Asya D.'nin, Serkan E.'ye bu durumu sorup polise şikayetçi olacağını söylemesi üzerine şiddete uğradığını, bunun üzerine odadaki silahı alıp hedef gözetmeden havaya ateş edip sokağa kaçtığını söyleyen avukat Yaşar, "Türkiye için hassas bir konu. Türkiye'nin arkamızda olacağını biliyoruz. Bu nedenle sosyal medyada kampanya başlattık. Küçük kızı istismar eden baba için adalet mekanizması hızlı kullanılsın. Çocuk şu an psikoloğa gitmeye başladı, psikolojisi çok kötü durumda" dedi.
DHA
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