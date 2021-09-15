GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?

İŞKUR üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları, bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak.

2021 GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlik Spor Bakanlığı'nın alımına ilişkin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilen GSB kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda (Esertepe Mahallesi, Şehit Mustafa Ercigez Cad. Keçiören/ANKARA) gerçekleştirilecektir. İŞKUR'un ortaklığıyla gerçekleştirilen GSB kura çekimi sonuçları Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek. Her ilde kurulan komisyon ile belirlenen kura sonuçları, asıl ve yedek liste olarak sisteme yüklenecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.