Müfettiş, uzman, avukat ve memurlar dahil 11 kişiye FETÖ gözaltısı
Edirne merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
|15 Eylül 2021 12:54
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen müfettiş, uzman, avukatlar ve memurların da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı yakalandı. Zanlıların, işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.
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