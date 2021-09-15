İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor
|15 Eylül 2021 15:38
|+Aa- Yazdır
Edirnekapı'daki İETT Garajı'nda gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Otokar ve Akia firma temsilcileri, belediye bürokratları ile davetliler katıldı.
Törende konuşan İmamoğlu, araçların ortalama kilometrelerinin 1 milyon 150 bin olduğunu belirterek, metrobüs filosunun yenilenmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi.
İmamoğlu, daha kaliteli ulaşım amacıyla geçen yıl İBB Meclisinden geçen 90 milyon Avro tutarındaki borçlanma yetkisi ile UKOME'de reddedilen 5 bin yeni taksi plakası için onay beklediklerini kaydetti.
İBB Başkanı İmamoğlu, otobüs arızaları sonrası gündeme gelen İETT araçlarının bakım ihalesiyle ilgili iddiaları ise "kuru gürültü" olarak niteledi.
Konuşmanın ardından İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ve Akia Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Remzi Baka arasında, araçların alımına ilişkin imzalar atıldı. Sonrasında heyet, yeni metrobüs araçlarında incelemelerde bulundu.
- Maliyeti 1 milyar 164 milyon lira
İETT tarafından 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihalelerde 200 yolcu kapasiteli 21 metrelik 100 otobüs alımını 606 milyon 114 bin liralık teklifle Otokar, 280 yolcu kapasiteli çift körüklü 60 otobüs alımını ise 558 milyon liralık teklifle Akia firması kazanmıştı.
Yüzde 15'i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları, 2022 yılının mart ve mayıs aylarında yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
15 Eylül 2021 15:24
|Türkiye'de ilk olan 'adliye anaokulu' eğitime başladı
15 Eylül 2021 15:18
|Haritadaki tek 'turuncu' kentte 22 bin kişi ilk doz aşısını yaptırmadı
15 Eylül 2021 15:13
|Ankara Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
15 Eylül 2021 15:05
|İzmir'de birinci doz aşılamada yüzde 88'e ulaşıldı
15 Eylül 2021 13:33
|Paranın çekiciliği virüsü unutturdu, ağzıyla aldı
15 Eylül 2021 13:17
|Kara Leylek ve Saklı Kapı Kanyonları kaderine terkedilmiş
15 Eylül 2021 11:55
|İki şehir arasındaki mesafe 11 saatten 4-5 saate düşecek!
14 Eylül 2021 19:33
|Denizli 212 milyon liralık rekor ikramiyenin talihlisini merak ediyor
14 Eylül 2021 13:25
|Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı
14 Eylül 2021 13:16