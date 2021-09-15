1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor

İETT tarafından geçen ay yapılan ihaleler sonrası satın alınan ve metrobüs filosunda kullanılacak 160 otobüs için imza töreni yapıldı.
15 Eylül 2021 15:38
+Aa- Yazdır
İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor

Edirnekapı'daki İETT Garajı'nda gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Otokar ve Akia firma temsilcileri, belediye bürokratları ile davetliler katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, araçların ortalama kilometrelerinin 1 milyon 150 bin olduğunu belirterek, metrobüs filosunun yenilenmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, daha kaliteli ulaşım amacıyla geçen yıl İBB Meclisinden geçen 90 milyon Avro tutarındaki borçlanma yetkisi ile UKOME'de reddedilen 5 bin yeni taksi plakası için onay beklediklerini kaydetti.

İBB Başkanı İmamoğlu, otobüs arızaları sonrası gündeme gelen İETT araçlarının bakım ihalesiyle ilgili iddiaları ise "kuru gürültü" olarak niteledi.

Konuşmanın ardından İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ve Akia Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Remzi Baka arasında, araçların alımına ilişkin imzalar atıldı. Sonrasında heyet, yeni metrobüs araçlarında incelemelerde bulundu.

- Maliyeti 1 milyar 164 milyon lira

İETT tarafından 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihalelerde 200 yolcu kapasiteli 21 metrelik 100 otobüs alımını 606 milyon 114 bin liralık teklifle Otokar, 280 yolcu kapasiteli çift körüklü 60 otobüs alımını ise 558 milyon liralık teklifle Akia firması kazanmıştı.

Yüzde 15'i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları, 2022 yılının mart ve mayıs aylarında yapılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı
15 Eylül 2021 15:24		 Türkiye'de ilk olan 'adliye anaokulu' eğitime başladı
15 Eylül 2021 15:18
Haritadaki tek 'turuncu' kentte 22 bin kişi ilk doz aşısını yaptırmadı
15 Eylül 2021 15:13		 Ankara Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
15 Eylül 2021 15:05
İzmir'de birinci doz aşılamada yüzde 88'e ulaşıldı
15 Eylül 2021 13:33		 Paranın çekiciliği virüsü unutturdu, ağzıyla aldı
15 Eylül 2021 13:17
Kara Leylek ve Saklı Kapı Kanyonları kaderine terkedilmiş
15 Eylül 2021 11:55		 İki şehir arasındaki mesafe 11 saatten 4-5 saate düşecek!
14 Eylül 2021 19:33
Denizli 212 milyon liralık rekor ikramiyenin talihlisini merak ediyor
14 Eylül 2021 13:25		 Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı
14 Eylül 2021 13:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor15:34 - Bakan Özer: Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalı15:30 - Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine gelecek ismi açıkladı15:24 - Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı15:18 - Türkiye'de ilk olan 'adliye anaokulu' eğitime başladı15:13 - Haritadaki tek 'turuncu' kentte 22 bin kişi ilk doz aşısını yaptırmadı
15:05 - Ankara Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı15:03 - Fransa'da aşı olmayan sağlık personelinin maaşları askıya alınacak15:02 - '14 gün eğitime ara veren sınıflarda canlı ders uygulaması yapılacak'15:00 - TikTok akımı fasulye krizi çıkardı: Gençlere satmayın14:57 - Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt14:56 - MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
14:55 - Sağlık-Sen, aile hekimliği çalışanları için hakkaniyetli ek ödeme istedi14:51 - PCR testi zorunluluğu aşılamayı nasıl etkiledi?14:43 - Prof. Hecer: Turşu'da limon ve sirke zararlı, çay kullanın14:38 - Konya'da yapılan 'parmak nakli' literatüre girdi14:37 - Avukattan kira bedelleriyle ilgili 3 önemli uyarı
14:33 - Dijital Türk Lirası için Merkez Bankası'ndan ilk adım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'otobüs ehliyetli' aday kazandı
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı
130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek
Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı
Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
norovirüs 1
kelle ütülür 3
litecoin 1
itiraf 1
oksimetre 1
Anında hava tahmini 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 1
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 3
ilhan irem 1
neden iki adet muz satıyorsun 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğuna Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam