Başkentte FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı.
|15 Eylül 2021 18:57
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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan A.A'nın Gölbaşı'nda bir firmada çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı araştırma ve takip sonucunda A.A. yakalandı.
Öte yandan FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O'nun Polatlı'da bulunduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri R.O'yu gözaltına aldı.
Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı.
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