Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Aksaz Marmaris'te yapılan Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı.
|15 Eylül 2021 22:16
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MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada tatbikatın "Tatbikat Brifingi" ile başladığı belirtildi.
Tatbikata Türkiye, ABD ve İtalya Deniz Kuvvetleri katılırken, İspanya ise gözlemci ülke olarak yer alıyor.
24 Eylül'e kadar sürecek tatbikat, Alarm ve Arama Eğitimleri Safhası ile devam ediyor.
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