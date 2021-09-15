Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan 'Salep' sorusu

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?'in en son yayınlanan bölümünde sorulan 'Salep' sorusunun cevabı gündeme damga vurdu.

Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Milyoner'de dün akşam yarışan 49 yaşındaki Hanife Akmaz'ın karşısına çıkan sorunun cevabı olay oldu.

Yarışmada oldukça başarılı bir performans sergileyen Akmaz'a 30 binlik soruda Arapçadan dilimize geçen 'salep' kelimesinin gerçek anlamını soruldu. %50 joker hakkını kullanan Akmaz, Tilki ve Süt şıklarının kalması üzerine 'süt' cevabını verdi. Doğru cevabın 'Tilki' çıkması yarışmacı ve seyircilerde şaşkınlığa neden oldu.