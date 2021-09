Boğulma olayına giden itfaiye erleri zamanla yarıştı

Karaman'da boğulma olayına giden itfaiye ekibinin zamanla yarışı kameraya an be an yansıdı. İhbarın gelmesiyle birlikte vakit kaybetmeden hemen yola çıkan itfaiye ekibinin suya girmek için araç içerisinde hazırlık yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

