İtfaiye çalışanı çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

Hürriyet'ten Çetin AYDIN'ın haberine göre: İstanbul İtfaiyesi'nde görevli Sebahattin Can ve eşi Melike Can (28), Esenyurt Orhangazi Mahallesi, 1646 Sokak'ta oturuyordu. Komşularının iddiasına göre, çiftin arasında bir süredir sorunlar yaşanıyordu. Sebahattin ve Melike Can, önceki gün saat 14.40 sıralarında bir kez daha tartıştı. Sebahattin Can, çocuklarının gözleri önünde eşinin boğazını sıktı. Genç kadın kaçmaya çalışsa da başaramadı. Sebahattin Can olaydan sonra polisi arayarak, "Cinayet işledim, eşimi öldürdüm" dedi. Eve gelen polisleri kapıyı açarak karşıladı. Polisler, Melike Can'ın koridorda cansız bedenini buldu.

MADDİ SORUNU BAHANE ETTİ

Sebahattin Can, polis merkezinde verdiği ifadede maddi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polisteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edilen Sebahattin Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.