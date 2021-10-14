Meslek liseliye destek istihdam demek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği mesleki eğitimdeki devlet desteği sanayici tarafından sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı'nın mesleki eğitim alan öğrencilerin 4 yıl boyunca tüm masraflarının devlet tarafından karşılanması ve bu yolla nitelikli ve genç istihdamın artırılmasına sanayiciden de destek geldi.

ELEMANA ÇARE MESLEK LİSESİ

Devletin desteğiyle Meslek Liseleri'nin bir başarı hikayesine dönmeye başladığına dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "Sanayimizin en önemli temel ihtiyacı olan aranan eleman noktasındaki sürdürülebilir ve nitelikli çözümün de tek adresi olarak da bu konuda geleceğe dönük yapılacak olan yatırımları görmekteyiz. Bu çalışmalara tüm destek ve katkıları vermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ÜRETİM ATAĞIMIZI KALICI KILACAK

Öğrencilere ve dolayısıyla sanayiciye verilen desteklerin büyük anlam ifade ettiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise, "Son dönemde sanayimizin ve ihracatımızın yükselen ivmesi, üretimde ara eleman sıkıntısını ana meselelerimizden biri haline getirdi. Bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle hem işveren hem de çalışan kanadında son derece olumlu etkileri olacaktır. Özellikle mesleki eğitime olan ilginin artması, Türkiye'nin geleceği için en önemli kazanımdır. Ayrıca kısa süreli programlar sayesinde işgücüne ihtiyaç duyulan alanlara hızla eleman sağlanabilmesi, üretim atağımızı kalıcı kılacaktır. Uzun vadede bakıldığında ise Türkiye'nin uluslararası yatırımlarda rekabet avantajını artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Şuayip Alabay