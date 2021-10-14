Dink Ailesi'nin tazminatı FETÖ'cülerden alınabilir

Ogün Samast tarafından 19 Ocak 2007'de eski Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde idarenin ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Dink'in eşi ve çocukları tarafından 1.5 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açılmıştı.

Davanın görüldüğü İstanbul 6. İdare Mahkemesi, aileye 1 milyon 66 bin lira tazminat ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, yazıları nedeniyle hedef haline gelen Hrant Dink'in yaşama hakkının açık ve yakın bir tehlike içerisinde bulunduğu, kendisinin talebi beklenmeden koruma tedbirlerinin alınması gerektiği, dolayısıyla da idarenin bu noktada ağır hizmet kusurunun bulunduğunu kararlaştırdı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, zararın tazmininden idarenin sorumlu olmadığını, saldırıyı gerçekleştiren ve olayda sorumluluğu olan kişilere karşı dava açılması gerektiğini belirterek İdare Mahkemesinin kararını temyiz etmek için Danıştay'a başvurdu. Bakanlık, Hrant Dink'in herhangi bir koruma talebinin bulunmadığını, idarenin herhangi bir zafiyeti bulunmadığını belirtti.

Temyiz talebini görüşen Danıştay, Anayasa'da, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davalarının, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ancak idare aleyhine açılabileceği şeklinde bir kurala yer verildiğini kaydetti. Ayrıca, tazminatı ödeyecek idarenin, Hrant Dink'in öldürülmesinde sorumluluğu saptanan ilgili kişi veya kişilere yasal yollar çerçevesinde rücu etmesinin Anayasa'nın bir gereği olduğu belirtildi.

Danıştay 10. Dairesi, temyizen incelenen kararın, usul ve hukuka uygun olduğunu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddine karar verdi ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını onadı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, suikastle ilgili 'kamu görevlileri' davasında, cinayetin FETÖ'nün talimatlarıyla işlendiğine kanaat getirmiş, örgütün emniyetteki en kritik isimlerinden olan eski istihbaratçılar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'i ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı. FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz'le birlikte 13 firarinin dosyaları da ayrılmıştı.

İLKER TURAK