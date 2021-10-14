Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde birçok ülke sınıfta kaldı

'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gramı 530 TL'yi geçti
Altının yükselişi durdurulamıyor: Gramı 530 TL'yi geçti
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
'Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı'nı kabul etti
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 2021-YKS ikinci ek yerleştirme açıklaması
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Korona hastalarında uyguladıkları tedavi dünya literatürüne girdi
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
Afyon'da 5 öğrencinin öldüğü kazada korkunç iddia
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde birçok ülke sınıfta kaldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Üzülerek belirtmek isterim ki özellikle 15 Temmuz sonrasında bazı ülkeler adli iş birliği konusunda üç maymunu oynamışlardır. Suçluların iadesine yönelik ülkemizin taleplerine karşı yine ikiyüzlülük hakim olmuştur. Sınırlı sayıda bazı ülkelerin dostane ve yapıcı yaklaşımlarını tenzih ederek söylüyorum; teröre karşı bu iş birliğinde maalesef birçok ülke sınıfta kalmıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 13:10
Yazdır
Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde birçok ülke sınıfta kaldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bazı ülkelerin adli iş birliği konusunda "üç maymunu" oynadığını, suçluların iadesine yönelik taleplere karşı iki yüzlülüğün hakim olduğunu söyledi.

Gül, bir otelde düzenlenen "Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin açılışında, sorunları çözecek reçetenin en başına yazılacak unsurun adalet olduğunu vurguladı.

Küresel sistemin sorunları çözme kabiliyetinden uzak olduğunu kaydeden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha adil bir dünyanın mümkün olacağını belirterek, reform çağrısı yaptığını aktardı. Gül, bu çağrının uluslararası iş birliğinde kötü bir sınav veren bazı ülkelerin muhasebe yapmasına imkan sağlaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, terör ve göç başta olmak üzere, insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren her konuda öncü olduğunu dile getiren Gül, Türkiye'nin mazlumların sesi olmayı da sürdüreceğini vurguladı.

Uluslararası hukukun araçlarını sonuna kadar kullanmaktan ve iş birliği alanlarında sorumlulukları yerine getirmekten kaçınmayacaklarına işaret eden Gül, uluslararası adli iş birliğine açık olduklarını bildirdi.

- "Avrupa değerlerini de zehirlemektedir"

Dünya barışını tehdit eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı ortak ses yükseltmeyi, tek vücut olmayı da adli iş birliğinin kapsamı içerisinde gördüklerine dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa'da yükselmeye başlayan yabancı, İslam ve Türk düşmanlığı, Batı demokrasisini, Avrupa değerlerini de zehirlemektedir. Unutmayalım ki bu düşmanlıklar, insan hakkı ihlali ve özünde bir nefret suçudur. Hukuk temelinde ele alınması ve yanıt verilmesi gereken bir sorundur. Hristiyan düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, İslam düşmanlığı, bir din düşmanlığı, nefret suçudur. Bu konuda bütün ülkelerin samimi ve çifte standarttan uzak bir şekilde birlikte ortak iş birliğine ihtiyacı vardır."

Demokratik düzenin, hak ve özgürlüklerin başlıca düşmanı olan terörle mücadelenin, özünde bir hak ve özgürlük mücadelesi olduğunu ifade eden Gül, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamadan özgürlüklerin korunamayacağını belirtti.

Hak ve özgürlüklere güvence sağlamadan toplumsal huzurun da yaşatılamayacağını aktaran Gül, Türkiye'nin bu anlayışla FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele ettiğini bildirdi. Gül, Türkiye'nin bu mücadeleyle sadece kendi ulusal güvenliğini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda üyesi olduğu NATO sınırlarını koruduğunu, komşularının ve Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağladığını anlattı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde hiçbir politik seçiciliğin bulunmadığının altını çizen Gül, farklı motifler taşıyan terör örgütüyle eş zamanlı mücadele yürütüldüğünü dile getirdi.

Abdulhamit Gül, terörün dininin, milliyetinin ve ırkının olamayacağını belirterek, "iyi terör" ve "kötü terör" ayrımını da kabul etmediklerini söyledi.

- "Biz her şeye rağmen hukuktan vazgeçmedik"

Terörle mücadelede iş birliğine açık, uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yükümlülüklere uymakta kararlı olduklarını bildiren Gül, muhataplardan bu konuda beklenilen yaklaşımı göremediklerini aktardı.

KAPAT [X]

Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek belirtmek isterim ki özellikle 15 Temmuz sonrasında bazı ülkeler, adli iş birliği konusunda üç maymunu oynamışlardır. Suçluların iadesine yönelik ülkemizin taleplerine karşı iki yüzlülük hakim olmuştur. Sınırlı sayıda bazı ülkelerin dostane ve yapıcı yaklaşımlarını tenzih ederek söylüyorum, teröre karşı iş birliğinde maalesef birçok ülke sınıfta kalmıştır. Bu çifte standart devam ettikçe adli yardımlaşmanın gerçek anlamda sağlanabileceğini söylemek oldukça zordur. Bununla birlikte biz her şeye rağmen hukuktan vazgeçmedik."

Politik ve maddi çıkarlar için evrensel değerleri göz ardı eden anlayışın, insan hak ve onurunu merkeze alan politikalara engel olacak güçte olmadığını vurgulayan Gül, reform iradelerinin her şeyin üstünde yer aldığına dikkati çekti. Türk milletinin layık olduğu hak ve özgürlük standardına kavuşması için yapısal reformları hayata geçirdiklerini söyleyen Gül, yeni yasama döneminde de İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, gerekli düzenlemelerin yapılmasına devam edileceğini kaydetti.

Programa Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Konseyi ve AB temsilcileri ile yüksek yargı üyeleri katıldı.

#Adalet Bakanı# Abdulhamit Gül# FETÖ# iade
Taliban hükümeti heyeti Ankara'ya geldi
Taliban hükümeti heyeti Ankara'ya geldi
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap
Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının üniversiteler arası naklen atanamayacağına hükmetti!
Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi memurların sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşanır mı?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şef ve Memur unvanları için görevde yükselme sınavı açtı
Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.
Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davaları devam ederken vefat hali bazı şartlar dahilinde kalan dul eşin sosyal güvenlik hakkını kaybettirmez.
Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Fakülte Kurulu Üyeliği görevinin idari görev olarak kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, 2547 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışanların Fakülte Kurulu Üyeliğinin sonlandırılamayacağına karar verdi.
Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Nepotizm ve Kronizm üzerine çalışma şartlı doktor öğretim üyesi kadrosuna bir kişi başvurabilecek!
Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Konya'da bir şirketin ürettiği yeşil teknolojiye sahip bot ve yat motoru, sessizliği ve suda iz bırakmayan kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi üzerine faaliyetine başlayan Dewjet şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

522 TL'lik 32 mobil oyun ve uygulama ücretsiz oldu

Her hafta olduğu gibi Google Play Store'da birçok oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Toplam değeri 522 TL'yi bulan oyunlar ve uygulamalar...