Polisten kaçarken araç çarptı

Antalya Adliyesi'ne gelen Babacan D., polise birilerinin kendisini silahla kovaladığını söyledi. Görevli polisin hareketlerinden şüphelendiği D. bir anda koşmaya başlayıp, araç trafiğinin yoğun olduğu Dumlupınar Bulvarı'na girdi. Bariyerin üzerinden atlayan D.'ye, Gültekin İpek'in kullandığı 06 GS 162 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen D., ağır yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü İpek de hafif yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Babacan D.'ye müdahale ettikten sonra yakındaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bir basketbol kulübünde masör olan ve hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Gültekin İpek ayakta tedavi edildi. İpek, "Takımda kaza bela olmasın diye kurban kesmiştik. Başımıza bu kaza geldi" dedi.

Hafif ticari aracın D.'ye çarpma anı, DHA muhabiri tarafından anbean görüntülendi.