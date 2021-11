Özel okullardaki öğretmenlere bir yıl çalışmama yasağı hangi hallerde verilir

p>İşten ayrılmada nasıl bir süreç izlenmesi gerekiyor?

Yönetmeliğin 44 üncü maddesine göre özel öğretim kurumlarında çalışanların ayrılma prosedürleri belirlenmiştir. Buna göre;

1- Sözleşme süresi sona erenler hariç, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleşme süresi sona ermeden aynı Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir.

2- Çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içinde görevinden ayrılmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatacak olan eğitim personelinin yerine, on gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir. Ancak rehber öğretmenin görevinden ayrılması durumunda yirmi gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere bir rehber öğretmenin görevlendirme teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir.

3- Çeşitli sebeplerle müdürlüğün boşalması halinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz eğitim personelinden biri, valilikçe müdürlüğe vekaleten görevlendirilir. Kurumda yukarıdaki şartları haiz eğitim personeli bulunmaması halinde kurumda görevli eğitim personelinden birisi valilikçe müdürlüğe vekaleten görevlendirilebilir. Vekalet süresi dört aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekaleten görevlendirilenler, vekalet ettikleri personelin haftada girebileceği ders saati kadar derse girebilirler.

4- Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılışı ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç beş iş günü içerisinde kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak valilikten yedi iş günü içinde görevden ayrılış onayları alınır. Görevinden ayrılan personelin durumunu milli eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkında yasal işlem yapılır.

Şartları yerine getirmeden ayrılanlara yaptırım getirilmiştir

Yönetmeliğe göre, yukarıda belirtilen şartları yerine getirmeden ayrılanlara bir yıl süre ile kurumlarda görev verilmemektedir. Bu kurumlar arasında tabii ki kamu kurumları bulunmamaktadır. Bu uygulamanın adil olup olmadığı ise tartışmalıdır. Özel öğretim kurumları bu yaptırım olmaması halinde hiç beklenmedik zamanalarda öğretmen kayıplarını önlemenin başka yolunun olmadığını ifade ediyorlar. Öğretmenler ise bunun bir tür mobbing olduğunu düşünüyorlar. Önemli olan orta yolda ve makulde anlaşmaktır diye düşünüyoruz. Bu maddenin her iki tarafın temsilcileriyle yapılacak toplantılarla şekillendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Görev alınamayacak kurumları şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim yabancı, azınlık ve özel eğitim okulları,

2- Milletlerarası özel öğretim kurumları,

3- Çeşitli kursları, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları,

4- Hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları.