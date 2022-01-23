TikTok hakkındaki ilk kitap çıktı
2021 yılında Google'ı da geçerek en fazla ziyaret edilen uygulama olan ve son yıllarda pek çok açıdan gündemde yaratan TikTok'la ilgili Türkiye'deki ilk kitap 'TikTok: Sosyal Medyada Bir Paradigma Dönüşümü' adıyla kitapseverlerle buluştu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, Dr. Oğuz Kuş ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun kaleme aldığı eser LiteraTürk Academia Yayınevi tarafından basıldı.
Dünya genelinde 2 milyar indirilme ve 1 milyar aktif kullanıcıya sahip TikTok,
farklı açılardan haklı eleştirilerle karşı karşıya kalmakla birlikte sosyal
medyadaki dominantlığını her geçen gün artırıyor. Türkiye, dünya genelinde en
fazla TikTok kullanıcısı olan 3. ülke olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede hem ülkemizde
hem de uluslararası bağlamda TikTok, görmezden gelinemez bir şekilde kullanıcı
hacmini artırdı ve üzerinde düşünülmeye değer bir platform haline geldi.
4 bölümden oluşan TikTok: Sosyal Medyada Bir Paradigma Dönüşümü adlı eser,
TikTok'un sosyolojik yansımalarıyla birlikte, platformun stratejik iletişim
bağlamında nasıl kullanıldığını okuyuculara sunuyor. Dijital mahremiyet, veri
güvenliği ve dijital faşizm tartışmalarının gölgesinde sosyal medyada paradigma
dönüşümüne sebep olan TikTok'u derinlemesine incelemek isteyenler için kitap,
özgün ve cesur bir yaklaşım sunuyor.
Kitapta TikTok kullanıcılarının içerik üretme ve tüketme motivasyonu, TikTok'ta
fenomen ve izleyici ilişkisi ele alınırken siyasal aktörlerin, uluslararası
organizasyonların, ünlülerin, kamu yararı günden kurum/kuruluşların TikTok kullanımları
da betimleniyor. Ayrıca COVID-19 salgını, dijital aktivizm ve dijital toksik
davranışlar bağlamında TikTok başlıkları da yine konuya ilgi duyanların dikkatini
çekecek başlıklar olarak öne çıkıyor.
Çalışmanın arka kapağında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkan Yardımcısı Evren Başar ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ali Murat Vural kitapla ilgili görüşlerini paylaştı. İletişim Başkan Yardımcısı
Başar: "TikTok'u bireysel, kurumsal ve toplumsal bağlamda, çok boyutlu
bir şekilde tartışan bu kitap, TikTok'un kurumsal ve toplumsal değer yaratımı
süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine ışık tutmanın yanı sıra platforma eleştirel
gözlüklerle bakmaktan çekinmemiştir." ifadelerini kullanmıştır.