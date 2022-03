Van'da elektrikli otomobiller için üç ayrı model taşınabilir şarj cihazı geliştirildi

Hazırladığı projelerle başvurduğu İŞGEM'de kendisine atölye desteği verilen İranlı elektrik mühendisi Mohammad Malek Mohammadi, elektrikli araçlar için üç ayrı model şarj ünitesi üretti.

Araçta taşınan modelin yanı sıra istasyon ve evde kullanılan çeşidiyle elektrikli araç sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak. Cihazlar seri üretime hazır hale getirildi.

Mohammadi, AA muhabirine, Van İŞGEM'de iki yıl önce faaliyete başladığını söyledi.

Bir yıldır bu ürünlerin araştırmasını yaptıklarını ifade eden Mohammadi, şunları kaydetti:

"Üç çeşit taşınabilir elektrikli araba şarj cihazı üretmekteyiz. İstenilen her yerde şarj edebilir. Yerli malı ve diğer tüm belgeleri tamam. Yüzde 90 yerli malı belgesine sahip. Türkiye'de TOGG marka elektrikli araba üretiliyor. Piyasaya sürüldükten sonra daha çok talep olacak. Vatandaşlar yavaş yavaş elektrikli araçları tercih etmeye başladı. Hem fabrikaya hem de vatandaşlara destek olabiliriz. Günlük her cihazdan 50 adet üretim kapasitemiz var. Bu ürünün tüm belgeleri hazır. İnşallah 'Made in Türkiye' olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapacağız."

"Piyasaya sürülecek duruma geldi"

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de İŞGEM olarak son iki yıldır yenilikçi, teknolojik üretim yapma hedeflerine ulaşmaya başladıklarını dile getirdi.

Özellikle yabancı girişimcilerden ciddi rağbet görmeye başladıklarını vurgulayan Gedik, şunları söyledi:

"Elektrik, elektronik yüksek mühendisi girişimcimiz şu an Türkiye'de de hızla gelişmekte olan elektrikli araçlar için şarj ünitelerini yapmaya başladı. Yaklaşık bir yıldır test çalışmaları devam ediyordu ve şu an ürünlerimiz ticarileşme aşamasına geldi. Piyasaya sürülecek duruma geldi, seri üretimine başlanıyor. Üretilen elektrikli araç şarj cihazlarımız üç farklı modelden oluşuyor. Biri otoparklar için, biri ev tipi diye tanımladığımız model, bir de portatif araç içerisinde taşınabilecek bir modelden oluşuyor. İkisi hızlı şarj olarak yani üç saat içerisinde şarj yapabilecek kapasitede, diğeri de normal şarj ünitesidir. Ülkemizde elektrikli araçların hızla geliştiğini öngörürsek bu ciddi anlamda bir ihtiyaç olacaktı. Birçoğu yurt dışında ithal olarak gelmekteydi. Şimdi biz Van'da İŞGEM'de yerli ve milli imkanlarla bu araç şarj cihazlarını üreterek ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış olacağız inşallah. Hem ithalatı azaltmış olacağız aynı zamanda başka ülkelere de ihracat yapmayı planlıyoruz. "

Şarj üniteleri için gerekli yasal başvuruları yaptıklarını belirten Gedik, "Belgelendirme işlemlerimizi tamamladıktan sonra ticari ürün olarak piyasaya sürmüş olacağız." dedi.