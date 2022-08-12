İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın
Eğitim-Bir-Sen'den 'hazırlık ödeneği' başvurusu: TÜFE oranında artırılsın
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti
e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
TOGG için geri sayım: Mart ayında yollarında olacak
TOGG için geri sayım: Mart ayında yollarında olacak
Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Bakan Akar'dan askeri hastane açıklaması
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Sektör temsilcileri, Tarım Kredi'nin indirim kararına ne dedi?
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün son fotoğrafı çıktı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
Yardımcı kaynaklar illere gönderilmeye başlandı
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
MEB eğitimler bittikten sonra örnek soru kitapçığı yayınlayacak
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Özer: İstenilen her köyde ilkokul açılabilecek
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Bakan Nebati'den büyükelçilere: Türkiye Ekonomi Modelini anlatın
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Deterjan Pazarı firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltında
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Valiliklere genelge: Yurtlarda fahiş fiyata müsaade edilmeyecek
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
Erdoğan'dan Tarım Kredi'ye talimat: Kar amacıyla çalışmayacaksın
KPSS soruşturması genişletiliyor
KPSS soruşturması genişletiliyor
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
Bankalar kredi için vatandaşın burnundan getiriyor!
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
İlk Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Bakan Dönmez tarih verdi
DGS sonuçları açıklandı
DGS sonuçları açıklandı
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Tarım Bakanlığı beyin göçüne dur demeli!
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
Et ve gıda fiyatlarından sonra Erdoğan'dan yeni talimat
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
'Savunma Sanayii'ne yurt dışı teşkilatı geliyor
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 yaralı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Altınlar yastık altından Merkez'in kasasına
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
Öğrenciler fahiş kira ödemeyecek: Devlet yurtları yeni döneme hazır
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mert, kan kanserine yenik düştü
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı
Ana sayfaÖzel Konular Emeklilik

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.

Eklenme : 12 Ağustos 2022 00:05
Yazdır
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Soru : 1988-2000 yılları arasında 11 yıl 4c statüsünde devlet kadrosunda doktor olarak çalıştım 2000- 2006 yılları arasında 6 yıl 4b kapsamında özel muayenehanede çalıştım 2006 - 2015 yılları arasında 4a ya bağlı özel hastane SSK lı olarak doktorluk mesleğimi yürüttüm . 2015 yılımda 4a statüsünden yaşlılık aylığı almaya başlayarak emekli oldum. Bu güne kadar özel sektörde çalışmaya devam etmekteyim. 4cden emekli doktorlara ödenen ek ödemeyi almak amacıyla açıktan atama ile devlet hastanesinde çalışırsam 4 sene sonra tekrar emekli olmak istediğimde hangi statüden emekli olurum. Bu esnada sanırım emekli maaşım kesilecek. . Bilgilendirirseniz sevinirim.

Detaylar:

Sosyal güvenlik kapsamında emekli veya yaşlılık aylığı alanlardan kamu işyerlerinde göreve başlayanların almakta oldukları bu aylıkları kesilmektedir.

2005 yılından itibaren yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği,

Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanmaları mümkün olmamaktadır.

Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamamakta ve görev yapamamaktadırlar.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar (yedek subay, vekil öğretmenlik vb. gibi memurluktan sayılan hizmetleri olanlar dahil) hakkında 5434 sayılı Kanun, bu tarihten sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Genel olarak erkek memurların azami çalışabilecekleri yaş 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve bu tarihten önce de emeklilik hakkını kazanmaları 25 yıl hizmet + Tabi olunan yaş şartı ile mümkün olabilmektedir.

Ancak, bu şartın istisnaları da bulunmaktadır. 25 yıldan az hizmetten emeklilik durumunda istisna olarak 5434'e tabi kadın veya erkek memur için 15 yıl hizmetlerinin olması + 61 yaşını da doldurmuş olmaları kaydıyla istekleri üzerine emekli olabilme imkanları da vardır.

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan hizmetleri olması gerekmektedir.

Yani 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanun, 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirdiğimizden, işçi statüsünden emekli olup emekli olduktan sonra memurluk statüsüne atananların işçi emekli aylıkları kesilir, memurluktan ayrıldıktan sonra işçi emekli aylığı yeniden ödenir ve memurluk statüsündeki hizmetleri aylık bağlanmasını mümkün kıldığında ise memurluk statüsünden ayrıca bir aylık bağlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu durumda olanlar için sonuç bağlamında, memur statüsünden emekli olmaya hak kazanıldığında müracaat ederek aylık bağlanma talebinde bulunulabilir veya azami çalışabilecekleri yaş haddinden zorunlu emeklilik beklenebilir ve hem işçi statüsündeki emekli aylığını ve hem de hizmet ve yaş olarak hak kazanılmış olması kaydıyla memur statüsünden aylık bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ayrı bir açıklama olarak da; kişiler şayet işçi statüsündeki emekli aylıklarını yine bir işyerine girip işçi statüsünde prim ödemek suretiyle emekli aylıklarını kestirdikten sonra memurluğa başlarsa tüm hizmetler üzerinden son 7 yıl kuralının işlemesi gerektiğini ve son 7 yıl içerisindeki hizmetlere göre aylık bağlanacak statünün tespitinin yapılması gerektiğini ve tek bir statüden aylık ödenmesi değerlendirmekteyiz.

Şayet, işçi statüsündeki aylıklarını kestirmeden memur statüsüne atanırsa işçi statüsündeki emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her statü ayrı değerlendirilir. İşçi statüsündeki aylığı yeniden ödenir, memur statüsündeki hizmet süresi ve yaşı uygun olursa hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabileceğini değerlendirmekteyiz.

KAPAT [X]

Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinizin olması nedeniyle hakkınızda hem 5434, hem 506, hem de 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini,

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği işçi emeklisi olsanız da açıktan doktor olarak kamuya atanabileceğinizi (bu konuda ilgili kurumla irtibata geçmenizi tavsiye edebiliriz),

Açıktan atama yapılmadan önce işçi emeklisi aylığınızı kestirmeniz halinde doktor olarak 4 yıl görev yapmanız halinde 5434 sayılı Kanuna göre hizmet + yaş koşullarını yerine getirmeniz şartıyla tek bir statüden yani memurluk statüsünden emekli olabileceğinizi,

Memurluk statüsünden emekli olduğunuzda doktorlar için verilen ilave ödemeden emeklilikte yararlanabileceğinizi,

İşçi statüsündeki emekli aylığınızı kestirmeden doktor olarak atamanızın yapılması halinde ise işçi emekli aylığınızın kesilmesi gerektiğini, doktor olarak en az 15 yıl hizmet ve 61 yaşınızı tamamlamanız halinde ikinci bir aylık olarak memurluk statüsünden aylığınızın ödenmesi gerektiğini ve ilave ödemeden de yararlanmanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?
Emeklilikte, ücretsiz izinde geçen sürelere emeklilik ikramiyesi ödenir mi?
Emeklilikte, ücretsiz izinde geçen sürelere emeklilik ikramiyesi ödenir mi?
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?
Farklı statülerde hizmeti olan memurlar, hizmet bütünleşmesini geciktirmemeli
Farklı statülerde hizmeti olan memurlar, hizmet bütünleşmesini geciktirmemeli
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Bu Habere Tepkiniz

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına bazı öneriler!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından ilan edilen 219 sözleşmeli personel alımına bazı önerilerimiz var.
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.
HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

HAGB kararı alan KHK'lılar Danıştay'da kazanamıyor

Danıştay 5. Dairesinin 2022 kararları tamamen KHK ile atılanların açtıkları davalara dair. Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 2396 adet karar yayımlandı.
Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı arandı!

Dumlupınar Üniversitesi mevzuata aykırı olarak araştırma görevlisi alımında tecrübe ve sertifika şartı aradı!
MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

MEB Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine açılan 5 dava sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'' konulu kararının ve bu kararın eki olan ''Haftalık Ders Çizelgesi'' tablolarının çeşitli kısımlarının iptali için açılan davada Daireler tarafından verilen red kararları İDDK tarafından onandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 12 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 37.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Evcen evi terk etti!

Evcen evi terk etti!

Herkesin imrendiği büyük aşk bitiyor iddiası! Hamile Fahriye Evcen evi terk edince evliliğin iplerinin koptuğu söylendi, Burak Özçivit'ten açıklama gecikmedi