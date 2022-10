Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere,... her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir."; beşinci fıkrasında ise; "Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz " hükümlerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 17'nci sırasının dördüncü paragrafında "...Ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin Kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kararda belirlenmemiş görevler için, bu yönde alınan onaylara bağlı olarak ek ders ücreti adı altında herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır." açıklamasında bulunulmuştur.

Bu bilgiler ışığında; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 09.09.2022 tarih ve 57235671 sayılı görüş yazısında "BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı süreci, gerek ilgi (c) Kararın 12'nci maddesinin birinci fıkrasında münhasıran isimleri sayılan sınavlar arasında gerekse merkezi sistemle yapılan sınavlar arısında yer almadığından; ayrıca, Bakanlığımıza ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler için merkezi sistemle yapılan sınavlara yönelik olarak düzenlenen beşinci fıkra kapsamında da değerlendirilemeyeceğinden söz konusu dilekçelere istinaden herhangi bir ek ders ücreti ödemesi yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer vererek bir göreve ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğini belirtti.

İşte o görüş yazısı;

