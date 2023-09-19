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EPDK Başkanı: Elektrikli araçlar için 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de şarj istasyonu sayısının her ay hızla arttığını belirterek, "Toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık. Ülkemizde yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj (DC) noktası düşüyor. Araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye Avrupa genelinde 1. sırada." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 10:23, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 10:27
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EPDK Başkanı: Elektrikli araçlar için 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık

Yılmaz, yazılı açıklamasında ülke genelinde 4 bin 221 şarj istasyonunda 6 bin 633 yavaş şarj (AC), 2 bin 228 DC şarj noktası olduğunu kaydetti.

Halihazırda 81 ilde şarj istasyonları bulunduğunu ve Türkiye'deki şarj istasyonu sayısının arttığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son rakamlara göre 4 bin 221 adet şarj istasyonunda 6 bin 633 adeti AC, 2 bin 228 adet DC noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık. Ülkemizde yaklaşık her 14 araca bir DC şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye Avrupa genelinde 1. sırada. Elbette bu durum araç sayısı ile doğrudan ilintili ama bir yandan elektrikli araç sayımız hızla artarken aynı süratle şarj noktalarımızın da artması çok önemli. Bu durum sektörümüz adına gerçekten gurur verici."

- Şarj istasyonlarına ait bilgiler EPDK internet sitesinde

EPDK tarafından geliştirilen mobil uygulama Şarj@TR'yi bütün elektrikli araç sahiplerine tavsiye eden Yılmaz, uygulama ile şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatlarının anlık olarak görülebileceğini aktardı.

Yılmaz, Şarj@TR mobil uygulamasının elektrikli araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak bir uygulama olduğunu belirterek, "Ayrıca şarj istasyonlarına ait bilgileri kurumumuzun internet sayfasında yayınlamaya başladık. Vatandaşlarımız internet sayfamızdan -hangi şarj istasyonu nerede gibi- gereken bütün bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca ülkemizde 'hangi şehirde şarj hizmeti verilen kaç şarj istasyonu ve kaç şarj noktası var?' gibi soruların cevabı da kamuoyu tarafından bu sayfa üzerinden sürekli takip edilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz ayı itibarıyla trafikte yaklaşık 33 bin adet elektrikli araç bulunurken Türkiye'nin yerli ve milli ilk otomobili olan TOGG da yollardaki yerini hızla almaya devam ediyor.

Elektrikli araç piyasasının altyapısını kuran ve şarj hizmetlerini düzenleyen EPDK da bu alanda elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyor.

- Yeşil şarj istasyonları geliyor

Türkiye'de elektrikli araçların sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlükte. Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bazılarını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor.

Elektrikli araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğinin belgelendirildiği yeşil şarj istasyonlarının önemine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Herhangi bir şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulması da halihazırda mümkün. Artık elektrik depolama ve yenilenebilir enerji üretim tesisi ile bütünleşik şarj istasyonlarının yanı sıra, YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları ile de elektrikli araçlara şarj hizmeti sunulabilecek. Sektörümüzün bu konuda da yatırımlarını sürdürmesini bekliyoruz."

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