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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama

"İsrail'i protesto eden öğrenciler iddia edildiği gibi, 'Yahudi soykırımı istiyoruz (We want Jewish genocide)' değil, 'Seni soykırımla suçluyoruz (We charge you with genocide)' şeklinde sloganlar atmaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 17:25, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 17:36
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Pensilvanya Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda 'Yahudi soykırımı istiyoruz' sloganları atıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pensilvanya Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda 'Yahudi soykırımı istiyoruz' sloganları atıldı, iddiası doğru değildir. Pensilvanya Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolar sırasında kaydedilen görüntülerde birçok protestodaki gibi, 'İsrail, İsrail saklanamazsın: Seni soykırımla suçluyoruz' sloganları atılmaktadır. Görüntülerde İsrail'i protesto eden öğrenciler iddia edildiği gibi, 'Yahudi soykırımı istiyoruz (We want Jewish genocide)' değil, 'Seni soykırımla suçluyoruz (We charge you with genocide)' şeklinde sloganlar atmaktadır."

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