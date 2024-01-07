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Atatürk'e hakaretten tutuklandı, "ilaçların etkisindeydim" dedi

Adana'da kedisini veteriner kliniğine götüren B.Y., önce eşine daha sonra klinikte çalışan Melek Nida Şahin'e ve duvarda asılı bulunan Atatürk portresine yönelik küfür ve hakaretlerde bulundu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler üzerine harekete geçen polis, B.Y.'yi gözaltına aldı. İfadesinde Atatürk'ü çok sevdiğini, yakın zamanda ameliyat olduğu için kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyleyen B.Y., tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 16:37, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:38
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Atatürk'e hakaretten tutuklandı,

Adana'da duvarda asılı duran Atatürk portresine yönelik küfür ve hakaretlerde bulunan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. B.Y. isimli kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren B.Y., iddiaya göre, eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etmeye başladı. Bu sırada küfürden rahatsız olan veteriner teknikeri Melek Nida Şahin, küfürleri duymazdan gelerek masasına oturdu. B.Y., Şahin'in duvarında asılı Atatürk portresine bakarak hakaret ve küfür etmeye başladı.

Şahin'in B.Y.'yi uyarması üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Cebinde bulunan cep telefonu çıkartan Şahin, B.Y.'nin Atatürk'e ettiği küfürleri kanıtlamak için kaydetti.

Telefona bakarak küfürlerine devam eden B.Y., ayrıca Şahin'e saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle B.Y., veterinerden çıkarıldı. Şahin, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alıp B.Y. hakkında şikayetçi oldu.

Görüntüleri izleyen polis ekipleri, B.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.Y., ifadesinde Atatürk'ü çok sevdiğini ancak yakın zamanda olduğu ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde bulunduğunu ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Y., tutuklandı.

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