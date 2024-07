Hulusi Akar 15 Temmuz'un bilinmeyenlerini anlattı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılı geride kalırken, karanlık geceye dair bilinmeyenler de bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

Son dönemde gündeme gelen 3. Dünya Savaşı'yla ilgili de konuşan Akar, savaşın bir bakıma başladığını belirterek, savaşın üç aşamadan oluştuğunu ifade etti.

"BÜYÜK İHANETLE KARŞILAŞTIK"

Habertürk'e konuşan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"15 Temmuz gecesi büyük ihanetle karşılaştık. Devlet yapısında büyük bir yıkıma sebep oldu, toplumumuzda da öyle. 252 şehit verdik. Yaralılar çok ıstırap çektiler. Resul diye bir kardeşim vardı, bağırsaklar elinde geziyordu. Birçok yaralımız var hepsi önemli ve değerlidir.

DARBE GİRİŞİMİ AKŞAMI NELER OLDU?

Genelkurmay karargahındaydım. Yaşar Paşa geldi. bir binbaşının 'MİT Başkanı'nın alınacağını' söyledi. 'Gelsin bir konuşun' dedim. Durumun kritikliğini anlayalım diye Bakan Bey'le konuştuk. Hakan Bey, 2. Başkan ve Kara Kuvvetleri komutanı ile durumu tezekkür ettik.

Zaten Cuma günü. Mesai bitmiş. Geçmişte buna benzer duyumlar almıştık. Garnizon komutanı rahmetli Servet Paşa'ydı, gidip zırhlı birliklerde yatmıştı. Asılsız çıktı. Biz teenni ile dikkatli bir şekilde davrandık. "Uçuşu, havadaki uçakları indirelim, uçaklara müsaade etmeyelim" dedik. Neler yapabileceğimizi madde madde belirledik. Tedbirleri açık ve şekilde direkt emirleri verdim. Harekat Merkezi'ni aradım. Harekat Merkezleri 365 gün onlarca kişinin, uzmanın çalıştığı bir sistem. Bu sistem süratli çalışır. Bizim verdiğimiz emir, 19.25'te Kars'daki havaalanına gitmişti.

"'BAŞIMIZA GEÇİN' DEDİ, 'SEN MANYAK MISIN' DEDİM"

Odamızda çalışıyorduk. Kapı çalındı içeri biri girdi. Mehmet Dişli girdi. 'Biraz sonra göreceksiniz' dedi kaba bir şekilde. Makam masasında oturmuyordum. Çalışma masasında oturuyordum. 'Taburlar, tugaylar çıktı geliyor, bizim başımıza geçin' dedi. 'Sen manyak mısın, sakın ha böyle bir şey olmaz' dedim. Bağırdık, çağırdık. İçeri bir sürü asker girdi. Normal değildi. Şok dediğim o. Hipnotize olmuşlar gibiydi. Emir subayı, korumalar, tanıdığım tanımadığım kişiler içeri daldılar. Bağırıp, çağırıyoruz. Dışarıdan sesler duyuluyormuş. Bazıları küfür ediyordu.

"'SIKACAKSAN SIK' DEDİM"

Telefonum emir subayındaydı. Nitekim o telefonu daha sonra bulamadık. Birçok telefonu terk edilmiş durumdaydı. Benim telefonum yoktu. Emir subayına teslim ettiğim telefonu bir daha görmedim. Emir subayı içeri girdi 'Başımıza geçmezseniz size sıkarım' dedi. Biz de üzerine yürüdük, 'Sık ulan şerefsiz' dedik.

Ağzımız kapatıldı, nefes alamıyorduk. Bizi zaptetmek için ağzımıza, burnumuza bir şeyler tutuyordu. Orada bir kopukluk oldu. Düştük kalktık, koltuğa oturduk. 'Plastik kelepçeyi çıkarın' diye bağırdık. Kasatura ile kanırtmak suretiyle kopardılar. Daha sonra boğazımıza tuttuklarının eter olduğunu öğrendik. Oturduktan sonra 'gidiyoruz' dediler. Saat 11'e gelmiş. Makam odasından çıktık. Bütün özel kuvvet unsurları oradaydı. Ellerinde silahlar, yüzleri robot gibi, mankurtlardı. 'Sizin ne işiniz var burada?' dedim.

"DARBECİLER 'BAŞIMIZA GEÇİN' DEDİLER"

Karşıda birisi tüfeği tutup geri geri gidiyordu. Onlara bağırmıştım 'defolun gidin' diye. Orada itiş kakış oldu. Kefen bile istedim ben. Kıyafetin bütünlüğü vardı. Tabancam üstümde yoktu. Çıktık, Genelkurmay'ın ortasına helikopter indirmişler. Yolda giderken itiş kakış oldu. Helikopterde tüfeği doğrulttular, tekmeyle müdahale ettik. Akıncı üssüne vardık. Orada bizi odaya aldılar. Odada gelişler-gidişler oldu. Generaller, albaylar girip, çıkıyorlar. Bunların derdi, 'darbe girişimini başlattık başımızda olun' dediler.

"'SİZİ FETULLAH GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜREBİLİRİZ' DEDİLER"

Ömer, Devrim, Mehmet Dişli, Akın Öztürk, Kubilay vardı. 'Bu bildiriyi bana okur musunuz' dediler. Elimin tersiyle ittirdim, almadım. Bu sefer kendileri okudular. Bildiride ekonomi konusunu okudular. 'Siz kimsiniz ne anlarsınız' diye bağırıp çağırdım. 'Başınız kim?' dedim. 'İsterseniz kanaat önderiyle, Fetullah Gülen'le sizi görüştürebiliriz' dediler, reddettim. Sabaha karşı moralleri bozulduktan sonra beni Cumhurbaşkanımızla görüştürmek için uğraştılar, ulaşamadıklarını söylediler.

"EVİMİZDEKİ ASTSUBAY FETÖ'CÜ ÇIKTI"

Hanımla konuştum, ağlıyordu. Onun ağlamasından biz de duygusallaştık. Evlerde bize yardımcı olan astsubay vardı. Bir gardiyan gibi ailelerimizi enterne etmiş. O da FETÖ'cüydü. İletişimi kesmiş. Telefonla görüştürmüyormuş. Son derece zalim tutum içindeymiş. Eşimin tanıdığı yüzler bunlar. Sosyal medyada FETÖ'cüler öldüğümüz şekilde yayınlar yapmış. Hanım ve çocuklar perişan vaziyetteler.

"YILLARCA HAZIRLANMIŞLAR"

Burada Cumhurbaşkanımıza hepimizin şükran duyması lazım. Son derece istikrarlı tutum takındı. Bayrağına, sancağına, vazifesine bağlı silahlı kuvvetlerimizin kahir ekseriyeti, polis ve jandarmamızın büyük çoğunluğuna saygı duymak lazım. 12 saat sürdü bu iş. Yıllarca hazırlanmışlar. Bu girişimin 12 saatte sona ermesi büyük bir olay.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

Atalarımızı iyi okumamız lazım. Bilim ve akılla bakmamız lazım. Bu hiçbir şekilde dine, milli ve manevi değerlere aykırı bir şey değil. Akıl ve bilimle baktığımızda olayları görüyoruz. Atalarımız 'Hazır ol cenge istersen sulhü salah' demişler. Her zaman, bugün dahi bizi cenge hazır olmamız lazım. Daha önce covid'den bahsetseler anlamazdık. Rusya-Ukrayna savaşından bahsetseler inanmazdık. İsrail'in jenosidi ortada. Her an her şey olabilir.

Mehmetçiğin yüksek ruh hali kimsede yok. Devlet olarak bizim sorumluluğumuz onlara en ileri teknolojiye dayalı silah, araç ve gereci vermemiz lazım. Parasını verdiğimiz Heron'ların bakımını İsrail'e yaptıramamıştık. Çok şükür şu anda savunma sanayinde Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle yüksek seviyelere geldik. Tank, top, hatta uçağımızı, helikopterimizi, İHA, SİHA'larımızı yaptık. Bayraktar meselesi çok önemli mesele. Burada adanmışlık var. Rahmetli Özdemir Bey'in adanmaşlığı var. Bu sayede operasyon yapabiliyoruz, Azerbaycan'da kardeşlerimizi destekliyoruz. Dost ve müttefik ülkelere bunlar ihraç ediliyor.

3. Dünya Savaşı riski her zaman var. Savaş bir bakıma başladı. Savaş en kaba şekilde hazırlık safhası, düzenlenmeler, diplomatik, siyasi çalışmalar, ittifakların kurulması. Ondan sonra bu icra edilir. Ülkeler, bloklar hazırlıklarını sürdürüyorlar. Zaman ve mekan hak ve menfaatleri noktasında yeterli olduklarını gördükleri anda bu savaş başlar."