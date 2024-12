Resen atandınız ama yönetmeliğe baktınız mı? Belki de norm kadro fazlası değilsiniz?

NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ YAZILIM VE ÖĞRETMEN NORMU

18 Kasım 2016 tarihinde "Norm Kadro Modülündeki yazılım yanlış mı çalışıyor?" başlıklı araştırmamız ile 27 Mart 2018 tarihind "Norm kadro modülündeki yazılım kesin yanlış çalışıyor" başlıklı araştırmamızda Norm Kadro Modülündeki yazılımın yönetmeliğe rağmen yanlış çalıştığını delilleriyle ispatlamıştık.

Norm Kadro Modülündeki yazılımın; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümlerinde yer alan normları vermediğini, sisteme girilen ders yüklerini 21'şer saatlik paketler haline getirip her 21 saate 1 öğretmen normu verdiğini, Eğitim Bölgesinde de 21 saatten az ders yüklerini toplayıp her 21 saate 1 öğretmen olacak şeklinde bölge normu verdiğini resmi belgelerle ispatlamıştık.

Bu durum Atölye ve Laboratuvar Öğretmenleri içinde aynen geçerlidir.

Örneklendirecek olursak; yönetmelik 31-42 saate kadar herhangi bir alanda ders yükü olan okullara 2 öğretmen normu veriyor iken Norm Kadro Modülündeki yazılım bu ikinci normu 21'şer saatlik paketler halinde norm vermeye ayarlandığından vermemektedir.

Eğer bu ikinci normu alan okul var ise bölge normundan almaktadır. Bu durumun ispatında kullandığımız resmi, belgeler yukarıda linkini verdiğim araştırma haberlerinde mevcuttur.

Ardından 14 Kasım 2024 tarihinde bir eğitim bölgesindeki Sosyal Bilgiler alanını inceleyerek Norm kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığını "Norm Kadro yazılımı, öğretmen normu belirlenmesinde yanlış çalışıyor" diyerek bir eğitim bölgesinde ispatlamış ve Milli Eğitim Bakanlığında Aralık 2026 tarihinde toplantıya çağrıldığımı ve toplantıda yaşanılanları kısmen anlatmıştım.

Aradan 8 yıl geçmiş olmasına rağmen yazılımda düzeltilen bir husus maalesef bulunmamaktadır.

PEKİ, NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ YAZILIM NEYE GÖRE ÇALIŞIYOR?

Şöyle ki;

Bölge normu, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre belirlenmektedir.

İşte o fıkra;

"(2) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K.) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir."

Ama bu 2. fıkranın sadece son cümlesinde ki; "Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümleri bölge normunun belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Fakat aynı 2. fıkranın ilk cümlesinde ki; ". alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır." hükümlerinde "eğitim kurumlarının 1. fıkradaki belirlemeden artan aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" demesi gerekirken "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" diyerek "Her bir eğitim bölgesindeki eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak her 21 saate bir, okullara 1 norm verilir" şeklinde yazılım hatalı kodlandığından Yönetmeliğe aykırı olarak yanlış çalışıyor.

O zaman sorgulayan akıllara şu soru geliyor.

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrası yönetmeliğe neden yazılmış?

Çünkü bu haliyle 18. maddenin; 1. fıkrası varken 2. fıkrasına gerek yok.

2. fıkrası varken de 1. fıkrasına gerek yok.

Dolayısıyla Norm Kadro Modülündeki yazılımın "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki; "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" hükümlerine göre her 21 saate bir, okullara 1 norm verilecek şekilde kodlandığı açıkça ortaya çıkıyor.

""Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümler eğitim bölgesi dışında yer alan bağımsız okullara uygulanır." dediğinizi duyar gibiyim çünkü bu fıkra yazılımda sadece bağımsız okullara uygulanmak bölge içinde yer lan okullara hiç uygulanmamaktadır. Madde metninde hiçbir şekilde "Eğitim bölgesinde yer almayan bağımsız okullara uygulanır" hükmü yer almamaktadır.

Bu izahı Bakanlıkta yaptığımız toplantıda da açıkça gündeme getirmiştim.

BAKAN TEKİN, SİSTEM EL DEĞMEDEN YÜRÜYOR

Ardından 14 Kasım 2024 tarihinde bir eğitim bölgesindeki Sosyal Bilgiler alanını inceleyerek Norm kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığını "Norm Kadro yazılımı, öğretmen normu belirlenmesinde yanlış çalışıyor" haberimiz sonrası 25 Kasım 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında eğitime ilişkin konuşmasında MEBBİS üzerinden okul müdürlerinin, öğrenci sayısı ve haftalık ders saati üzerinden hangi branştan öğretmenlere ihtiyaç duyacağını sisteme girdiğini aktardıktan sonra; "Sonuçta yaklaşık 65 bin okulumuz bu bilgileri girdikten sonra bahsettiğim 120 civarındaki atama branşından ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğu ortaya çıkar. Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığıyla yaptığımız istişarelerde aldığımız kadro sayısı bu yıl 20 bindi. 20 bin rakamını ihtiyaç duyduğumuz branşlar bazıyla elektronik ortamda orantısını kurarız. En çok hangi branşa ihtiyacımız varsa orantı sonucunda da atama sayısı en çok o branşa çıkar. Dolayısıyla bu orantıyı kurarız. Nihayetinde de branş bazlı olarak 20 bin öğretmenin dağılımını yaparız. Sonra ikinci adımımız, şimdi yeni yaptığımız şey... İl bazlı olarak hangi illerde daha çok ihtiyaç varsa o illeri önceleyerek bu branş bazlı atamalarımızı yaparız. Burada sistem hani amiyane tabirle el değmeden yürüyen bir sistem." açıklamasında bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığının "Bakan Tekin, A Haber Canlı Yayınında Eğitim Gündemini Değerlendirdi" haberi için tıklayınız.

Evet, öğretmen norm kadrolarını, öğretmen ihtiyacını ve fazlalığını branş bazında belirleyen sistem yani Norm Kadro Modülü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in işaret ettiği gibi el değmeden yürümektedir.

NORM KADRO BELİRLEME SİSTEMİNE DIŞARIDAN NASIL MÜDAHALE EDİLİYOR?

Fakat el değmeden yürüyen bu sisteme dışarıdan müdahale edilemeyeceği anlamına gelmemektedir.

Sisteme aşağıdaki maddeler halinde belirtiğimiz şekillerde bilerek yada bilmeyerek müdahale edilmesi sonucunda açık olması gereken normlar öğretmen gelmesin yada var olan gitsin saikiyle kapalı gösterilmekte, kapanması gereken normlar var olan öğretmen okulda kalsın saikiyle açık gösterilmektedir.

1- Sisteme branş bazında ders yükleri girilirken bilerek yada bilmeyerek fazla yada eksik olacak şekilde hatalı girilmesi sonucunda öğretmenler norma dahil olmakta yada norm fazlası olabilmektedir. Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorunda olduğunu, ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaklarını bu nedenle, öğretmenlerin ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemesini, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmesini ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak alması gerektiğini her yıl ekim ayında yaptığımız haberle öğretmenlere hatırlamamıza rağmen ne yazık ki bir çok okulumuzda ne taslak norm öğretmenlere tebliğ edilmekte nede öğretmenler okuldaki tapusu olan normuna sahip çıkmamaktadır.

"2024 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli?" haberimizi okumak için tıklayınız.

2- Sınıf öğretmenleri normu belirlenmesinden öğretmenler norm fazlası olmasın yada norm fazlası olsun saikiyle az öğrenci grubuyla sınıf oluşturulmakta yada sınıflar bileştirilerek norm kadro fazlası öğretmen meydana getirilmektedir.

Açılacak olan 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıfların hedeflenen 30 öğrenci sayısının üstünde ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 50. maddesindeki; "Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz." hükmü gereği 40'ın altında olması gerekmektedir. Örneğin 60 öğrencisi olan bir okulda 2 sınıf açılması gerekirken 4 sınıf açılmaktadır.

"MEB; bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı ile en fazla öğrenci sayısını açıkladı" haberimizi okumak için tıklayınız.

3- Seçmeli derslerin seçimi, norm kadro sayılarını yönetmek amaçlı kullanılmakta ve bu durumda okul yönetimi seçmeli dersleri kullanarak öğretmenlerden bazılarını norm fazlası bırakabilmekte bazılarını ise norm kadro içerine alabilmektedir.

"Seçmeli dersler norm kadroya esas ders yüküne dahil edilir mi?" haberimizi okumak için tıklayınız.

4- Çeşitli soruşturmalarla verimli olmadığı düşünülen öğretmenler okuldan uzaklaştırılarak norma müdahale edilmektedir.

5- Norm kadro yazılımın yanlış çalıştırılması sonucunda aslında ihtiyaç olan branşlarda normlar açılmamaktadır.

NORM KADRO BELİRLEME İŞLEMLERİ DÜZGÜN YAPILMAZSA NELER OLUYOR?

Bu durum;

1-Atanacak öğretmen sayısının branş bazında eksik belirlenmesine,

2-Norm verilmeyen derslere okul yöneticilerinin girmesine,(aslında toplantı iş yoğunluğu vs ile giremiyorlar) yan branştaki öğretmenlerin girmesine, (Bölge normundaki öğretmenin bu derslere girmesi düşünülse de görevlendirilen farklı okullardaki haftalık ders programlarının uyuşmaması, okulların birbirine uzaklığı, ulaşım imkanlarının olmaması vs nedeniyle Ankara'da masada yapılan hesap taşrada alanda uygulanamamaktadır.)

3-İl içi, il dışı ve özür durumu yer değiştirmelerinde aslında ihtiyaç bulunan yerlerin kapalı gösterilmesine,

4-Aslında norm kadro fazlası olması gereken öğretmenlerin normu işgal etmesine,

5-Aslında norm kadroda bulunması gereken öğretmenlerin norm fazlası olmasına, eş durumu ve özür durumu gözetilmeden ilçe dışına resen atanmasına, tercihe zorlanmasına,

6-Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin normla ilişkilendirilmemesine sebebiyet vermekte okullarımızda eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesine, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmamasına, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine ve verimliliğe dönüştürülmesine engel olmaktadır.

NORM KADRO YAZILIMI, ÖĞRETMEN NORMU BELİRLENMESİNDE BİLEREK Mİ YANLIŞ ÇALIŞTIRILIYOR?

Peki, Norm Kadro yazılımı, öğretmen normu belirlenmesinde bilerek mi yanlış çalıştırılıyor?

Bize ulaştırılan yeni resmi belgelere göre Norm Kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığını okullar ve branşlar bazında tekrar ispatlayacağız.

Aşağıdaki tabloda bazı okullarındaki bazı branşlarda norm kadro yazılımın yanlış çalıştırılmasından dolayı verilmeyen normları tek tek gösterdik.

Resmi belgelere ulaşmak için okul adlarının üzerini tıklayınız.

1-Emine Elem Kayacık Ortaokulunda 2 branşta 2 norm,

2-Fatih Ortaokulunda 1 branşta 1 norm,

3-Hacı Kelepirci Ortaokulunda 3 branşta 3 norm,

4-Osman Akça Ortaokulunda 4 branşta 4 norm,

5-Baklacı ortaokulunda 3 branşta 3 norm,

6-Dağhacıyusuf Ortaokulunda 1 branşta 1 norm,

7-Sarıpınar Ortaokulunda 1 branşta 1 norm yönetmelik yanlış çalıştırıldığından dolayı verilmemiştir.

YÖNETMELİĞE VE RESMİ BELGEYE BAKTINIZ MI? BELKİ DE NORM KADRO FAZLASI DEĞİLSİNİZDİR?

Bu bilgilere göre sizde daha dün on binlerce öğretmen olarak norm fazlası ilan edildiniz. Aile bütünlüğünüz ve özür durumunuz dikkate alınmadan norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme döneminde tercih yapmaya zorlandınız veya başka ilçelere resen atandınız ama yönetmeliğe ve resmi belgeye baktınız mı? Belki de norm kadro fazlası değilsinizdir?

Bunun için okulunuzdan Ekim ayında norm kadro modülüne girilen ve size tebliğ edilmesi gereken ve Kasım ayında Bakanlıktan onaylanıp gelen Branş Bazında Norm Kadro Çizelgesini bulup branşınızdaki ders yükünü ve karşılığında verilen normu; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümlerle kıyaslayınız.

O zaman sorgulayan akıllara şu soru geliyor.

Norm Kadro yazılımı, öğretmen normu belirlenmesinde bilerek mi yanlış çalıştırılıyor?

NORM KADRO YAZILIMI YANLIŞ ÇALIŞTIRILIRSA NELER OLUR?

Çünkü norm kadro yazılımı yanlış çalıştırılırsa;

1-Branş bazında atanacak öğretmen sayıları az belirleniyor.

2-Ücretli öğretmenler görevlendirilmesinde talep meydana geliyor.

3-Az öğretmenle verimsiz çok iş yapılıyor.

Norm Kadro yazılımı, öğretmen normu belirlenmesinde bilerek mi yanlış çalıştırılıyor? sorusunun cevabını varın siz verin.

Biz yukarıda haberlerimizde resmi belgelerle, Norm Kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığını yani yanlış kodlandığını ispatladık.

YAZILIM DOĞRU ÇALIŞTIRILIRSA NE KADAR BOŞ NORM KADRO ORTAYA ÇIKAR?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre örgün eğitimde 61 bin 111'i resmi okul bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının "2023-2024 Eğitim Öğretim İstatistikleri Açıklandı" haberini okumak için tıklayınız.

Yukarıda yaptığımız tablodan hareketle her okulda en az 3 branşta norm ihtiyacı var iken yazılımın yanlış çalışması nedeniyle normun kapalı gösterildiğini varsayarsak ortalama 180 Bin normun kapalı gösterildiği ortaya çıkmaktadır.

1-Varın siz hesaplayın; her türlü yer değiştirmelerde kaç öğretmen kontenjan yetersizliği nedeniyle yer değiştirememiştir?

2-Varın siz hesaplayın; haksız yere boş olması gereken kaç norm kapalı gösterilmiştir?

3-Varın siz hesaplayın; yazılım hatası nedeniyle kaç öğretmen norm fazlası olmaktadır? eş durumu ve özür durumu gözetilmeden ilçe dışına kaç öğretmen resen atanmış veya tercihe zorlanmıştır?

4-Varın siz hesaplayın; yazılım hatası nedeniyle ilk defa atanacak kaç öğretmen atanamamaktadır?

5-Varın siz hesaplayın; yazılım hatası nedeniyle kaç ücretli öğretmen fazladan görev yapmaktadır

6-Varın siz hesaplayın; yazılım hatası nedeniyle kaç derse yan branş ve okul yöneticisi girerek dersler verimli işlenmemektedir

BAKANLIKTAN, PAYDAŞLARDAN VE ÖĞRETMENLERDEN HİÇ BİR SES ÇIKMAMAKTADIR

Yok yahu bu hata yapılamaz, Bakanlık yanlış yapmaz, bu şekilde hata olamaz diye düşünüldüğünden mi nedir? Bu duruma paydaşlardan hiçbir ses çıkmamaktadır. Norm kadro yazılımının yanlış çalıştığının vahametini paydaşlardan kimse anlamamaktadır. Halep oradaysa arşın buradadır. Hesap çok açık ortadadır. Norm kadro yazılımı bizim tespitlerimize göre en az 8 yıldır yanlış çalıştırılmaktadır.

Olayın mağduru olan öğretmenlerden okuldaki tapusu olan normuna sahip çıkması noktasında hiç bir ses seda yoktur.

Sendikalardan bir tek Türk Eğitim Sen bakanlığa yazı yazarak durumu sormuş fakat bir gelişme yaşanmamıştır.

Türk Eğitim Sen'in "MEBBİS, Norm Kadro Modülü Yazılımı Hatalı Çalışıyor, Norm Kadrolar Yanlış Hesaplanıyor" açıklamasını okumak için tıklayınız.

Dolayısıyla Bakanlıktan bir yetkilin çıkıp "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümlerinin; yönetmelikte neden yer aldığını, yönetmeliğe hangi amaçla yazıldığını, hangi öğretmenlerin norm kadrosunun belirlenmesinde kullanıldığını açıklamasını bekliyoruz.

Bakanlığını önünde iki yol vardır ya yönetmeliği yazılıma göre değiştirecek yada Norm Kadro Modülündeki yazılımın kodlamasını yönetmeliğe göre düzeltecek.

Kısaca Bakanlık ya yönetmeliği uygulayacak yada her 21 saate bir öğretmen normu verilir, artan normlar toplanarak her 21 saate 1 bölge normu verilecek şekilde yönetmelikte değişiklik yapar.

Çünkü Norm Kadro Modülündeki yazılım bu mantıkla yönetmeliğe aykırı çalıştırılıyor.

Ahmet KANDEMİR