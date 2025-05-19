Değeri 20 milyon lira! İstanbul'da lüks araç küle döndü

Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda öğle saatlerinde seyir halindeki Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İddiaya göre 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre sonra lüks araçta patlama da meydana geldi.

EKİPLER SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

20 MİLYON TL KÜLE DÖNDÜ

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.