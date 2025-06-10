Aile ve Gençlik Fonu ile Yeni Evleneceklere Büyük Kolaylık

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile 7 bin 96 genç, 30'un üzerinde firmada kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Bu proje, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik olarak kurulan fon kapsamında yürütülüyor. Proje ile gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Ayrıca, çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor.

Evlenecek Gençlere Sunulan Destekler

Faizsiz kredi desteği: 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında kredi imkanı.

48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında kredi imkanı. Eğitim hizmetleri: Evlilik öncesi ve sonrası uzman desteği.

Evlilik öncesi ve sonrası uzman desteği. İndirim fırsatları: 30'un üzerinde firmanın sunduğu, yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler.

İndirim Kodları ve Başvuru Süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı dolayısıyla projenin 81 ilde yaygınlaştırılması müjdesinin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından gençler projeye başvurdu. Proje kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firmalarla işbirliği yapıldı.

İndirimlerden yararlanmak isteyen 7 bin 96 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Yeni evlenecek çiftler bu destek sayesinde yuvalarını daha rahat kurabilme imkanına sahip oluyor.

Kampanya Hakkında Detaylı Bilgi

Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanya hakkında detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor.