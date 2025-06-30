Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 13:04, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 12:57
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.